مواعيد عرض مسلسل سيد الناس الحلقة 7 وأبرز أحداث الحلقة السابقة

يواصل مسلسل سيد الناس، بطولة النجم عمرو سعد، تصدر المشهد الدرامي، حيث ينتظر الجمهور عرض الحلقة السابعة بفارغ الصبر. تُعرض الحلقة على عدة قنوات وفق المواعيد التالية:

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

موعد عرض مسلسل سيد الناس

MBC مصر:10 مساءً بتوقيت القاهر ه11: مساءً بتوقيت السعودية12:00 منتصف الليل بتوقيت الإماراتMBC مصر 1:30 صباحًا بتوقيت القاهرة2:30 صباحًا بتوقيت السعودية3:30 صباحًا بتوقيت الإماراتMBC العراق:9:00 مساءً بتوقيت القاهرة10:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراق

مواعيد إعادة مسلسل سيد الناس الحلقة السابعة

5:00 صباحًا بتوقيت القاهرة على MBC مصر4:00 مساءً بتوقيت القاهرة على MBC مصر 2 ملخص أحداث الحلقة 6 من "سيد الناس"

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل سيد الناس تطورات مشوقة، حيث دخل الجارحي (عمرو سعد) في صراع مباشر مع الحاج رشدي (خالد الصاوي) بعد اكتشافه مخططًا جديدًا يُحاك ضده. في المقابل، تحاول اعتماد (إلهام شاهين) فرض سيطرتها على الجميع، بينما يواصل عفيفي (أحمد رزق) تصفية حساباته القديمة. كما وجدت شخصية ريم مصطفى نفسها في أزمة غير متوقعة، مما زاد من تعقيد الأحداث

أبطال مسلسل سيد الناس

يضم المسلسل مجموعة من النجوم البارزين، أبرزهم:

عمرو سعد في دور الجارحي،خالد الصاوي في دور الحاج رشدي،إلهام شاهين في دور اعتماد،أحمد رزق في دور عفيفي،بالإضافة إلى: أحمد زاهر، ريم مصطفى، منة فضالي، وإنجي المقدم،يستمر مسلسل سيد الناس في جذب اهتمام المشاهدين بقصته المشوقة وأحداثه الدرامية المتصاعدة، فهل تحمل الحلقة السابعة مفاجآت جديدة؟

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