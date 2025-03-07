تفاصيل أحداث مسلسل جودر 2.. الحلقة السادسة الكنوز في خطر وشواهي تلعب بالنار

تصاعدت أحداث مسلسل جودر 2 في الحلقة الخامسة، المكون من 15 حول مغامرات جودر، ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025 ، بطولة ياسر جلال، بعد إثارة تشويق الجمهور خلال أحداث العمل.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جودر 2، خلال السطور التالية.

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جودر 2

تعود نور مجددًا لتجسد شخصية شواهي، المرأة الطموحة التي لا تتوقف عن السعي وراء فك رصد الكنوز الأربعة التي تركها الحكيم شمردل لكن هذه المرة، رحلتها تصبح أكثر تعقيدًا وتشهد تحديات غير مسبوقة، وذلك ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل جودر 2، المستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة.

مسلسل جودر 2

بعد أن ضحّى شقيقها الأكبر شميعة بحياته، تاركًا بين يديها مسؤولية حماية شعب الشمعيين من الفناء، تجد شواهي نفسها أمام خيارات صعبة، لا تتردد في استخدام كل الوسائل الممكنة لتأمين مستقبل قومها، حتى لو كان ذلك يعني التحالف مع الأعداء ثم تتجه نحو الملك الغضريف، معلنةً ولاءها له، فهل ستنجح في كسب ثقته وإنقاذ قبيلتها؟

تنطلق الأحداث بتحالف غير متوقع بين شواهي وعاكف، الخائن لـعبد الأحد (أحمد بيدر)، مقابل مساعدته لها للوصول إلى جوهرة (تارا عماد) لكن ألاعيبها لا تتوقف عند هذا الحد، إذ تستغل العداوة المتزايدة بين جوهرة وجودر (ياسر جلال)، محاوِلةً استمالة جوهرة إلى صفها، واستخدام غضبها كسلاح ضد جودر.

فهل ستنجح شواهي أخيرًا في تحقيق مسعاها، أم أن جودر سيكون لها بالمرصاد مرة أخرى.

مواعيد عرض مسلسل جودر 2

تبدأ قناة DMC بعرض الجزء الثاني من مسلسل جودر 2، يوميًا في تمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، مع توفير مواعيد إعادة في الساعة 6:15 صباحًا و12:00 ظهرًا، ليتمكن المشاهدون من متابعته في أوقات مختلفة.

أبطال مسلسل جودر 2

يشارك في بطولة مسلسل جودر 2 نخبة من النجوم، من بينهم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، ووفاء عامر، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، المسلسل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

مسلسل جودر 2

أحداث الجزء الثاني من مسلسل جودر 2

يواصل المسلسل سرد مغامرات "جودر الصياد" المستوحاة من قصص "ألف ليلة وليلة"، حيث يخوض رحلة شيقة للبحث عن كنوز الحكيم شمردل، ويواجه العديد من التحديات داخل الكهف الأسطوري، مما يزيد من التشويق والإثارة في الأحداث.

نجاح مسلسل جودر 2

حظي الجزء الأول من مسلسل جودر، الذي عُرض في رمضان 2024، بإعجاب واسع من المشاهدين، مما دفع صناع العمل إلى تقديم الجزء الثاني من مسلسل جودر 2 ضمن السباق الدرامي لموسم رمضان 2025، وسط توقعات بتحقيق نجاح مماثل أو يفوق الجزء الأول.

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