ملخص أحداث مسلسل جودر 2 الحلقة الخامسة.. ياسر جلال ينجو من سوق العبيد ويعثر على الكنز

تصاعدت أحداث مسلسل جودر 2 في الحلقة الخامسة، المكون من 15 حول مغامرات جودر، ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025 ، بطولة ياسر جلال، بعد إثارة تشويق الجمهور خلال أحداث العمل.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل جودر 2، خلال السطور التالية.

مسلسل جودر 2

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل جودر 2

تبدأ الحلقة الخامسة من مسلسل جودر 2 بمشهد قوي، حيث يجد جودر نفسه في سوق العبيد، إلا أن الشماعيين ينجحون في استعادته ليكمل مهمته معهم.

وفي تطور آخر، تلتقي نور اللبنانية بتارا عماد، محاولة التقرب منها، وتكشف عن نيتها مساعدتها في الانتقام من جودر الذي رفض حبها ضمن أحداث مسلسل جودر 2

تستكمل الحلقة أحداثها المشوقة، إذ يتمكن جودر من العثور على الكنز الذي كان الجميع يبحث عنه، ما يشعل الصراع من جديد بين الأطراف المتناحرة.

وفي المملكة التي يحكمها الملك، والذي يجسد دوره الفنان مراد مكرم، تتصاعد التوترات عندما يلتقي الملك بجودر وصديقه ضرغام خلال تدريباتهما.

يتحول الحديث بينهما إلى مواجهة مشحونة تدفع الملك إلى تنظيم نزال شرس بين الرجلين.

وعلى الرغم من القتال العنيف، يرفض جودر قتل ضرغام، ما يثير غضب الملك ويدفعه إلى إطلاق النمور عليهما، مما يجعلهما في موقف مصيري خطير.

على جانب آخر، تبدأ الشكوك تساور شهريار بشأن زوجته شهرزاد، بعد أن ينقل إليه كل من محظيته السابقة والسياف الخاص به معلومات مثيرة، مفادها أنها تتردد على بيت مشبوه تدّعي أنه يعود لدنيا زاد، بينما يُشاع أنها تذهب للقاء عشيقها المزعوم، ما يجعله في حالة اضطراب.

في موازاة ذلك، يستمر عبد الأحد في احتجاز ابنته جوهرة، وسط محاولات مستمرة من شقيقه لحل الأزمة، لكن عبد الأحد يشعر بإحباط شديد، خاصة مع اختفاء جودر وغدر ابنته به.

كما يبدأ رحلة بحث محمومة عن جودر والنحاس الذي استولى عليه، لكنه لا يصل إلى أي خيط يقوده إليه، ما يزيد من إحساسه بالمرارة، خصوصًا مع اقتراب موعد رحلته للبحث عن كنوز شمردل، والتي كان مقررًا أن تبدأ في اليوم التالي حسب اتفاقه مع جودر.

أما الشمعيون، فيواجهون خطرًا وشيكًا، إذ يهددهم الملك الغطريف بالقضاء عليهم، ما يدفعهم إلى محاولة كسب وده والتقرب منه.

في خطوة يائسة، يعرضون عليه تقديم عدد من الأبقار والعبيد من قومهم مقابل منحهم فرصة للبقاء في المملكة، على أمل أن يتمكنوا من النجاة.

مسلسل جودر 2

مواعيد عرض مسلسل جودر 2

تبدأ قناة DMC بعرض الجزء الثاني من مسلسل جودر 2، يوميًا في تمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، مع توفير مواعيد إعادة في الساعة 6:15 صباحًا و12:00 ظهرًا، ليتمكن المشاهدون من متابعته في أوقات مختلفة.

أبطال مسلسل جودر 2

يشارك في بطولة مسلسل جودر 2 نخبة من النجوم، من بينهم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، ووفاء عامر، إلى جانب عدد آخر من الفنانين. المسلسل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

أحداث الجزء الثاني من مسلسل جودر 2

يواصل المسلسل سرد مغامرات "جودر الصياد" المستوحاة من قصص "ألف ليلة وليلة"، حيث يخوض رحلة شيقة للبحث عن كنوز الحكيم شمردل، ويواجه العديد من التحديات داخل الكهف الأسطوري، مما يزيد من التشويق والإثارة في الأحداث.

نجاح مسلسل جودر 2

حظي الجزء الأول من مسلسل جودر، الذي عُرض في رمضان 2024، بإعجاب واسع من المشاهدين، مما دفع صناع العمل إلى تقديم الجزء الثاني من مسلسل جودر 2 ضمن السباق الدرامي لموسم رمضان 2025، وسط توقعات بتحقيق نجاح مماثل أو يفوق الجزء الأول.

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