بسمة بوسيل تقع ضحية لمقلب رامز جلال في "رامز إيلون مصر"

تحل الفنانة بسمة بوسيل، طليقة تامر حسني، ضيفة في الحلقة السابعة من برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه رامز جلال، ومن المتوقع أن تحمل الحلقة تصريحات مثيرة ومواقف طريفة، خاصة بعد الكشف عن طبيعة المقلب الذي تتعرض له النجمة، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

إعلان رامز جلال عن الحلقة

كشف رامز جلال عن تفاصيل حلقة اليوم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قائلًا: "حلقة جديدة من رامز إيلون مصر الليلة، ضيف اليوم في مواجهة مقلب رامز إيلون مصر، هل يتحمل الصدمة؟". وأوضح أن الحلقة ستُعرض بعد أذان المغرب مباشرةً في مصر، أي في تمام الساعة 6:00 مساءً، بينما تُعرض في السعودية في تمام الساعة 7:00 مساءً على قناة "MBC مصر". كما سيتمكن الجمهور من مشاهدة الحلقة لاحقًا عبر منصة "شاهد".

تفاصيل المقلب في "رامز إيلون مصر"

يعتمد البرنامج هذا العام على خداع الضيوف بإيهامهم أنهم يشاركون في برنامج لاكتشاف المواهب العلمية بعنوان "جولدن تالنت"، حيث يترأس لجنة التحكيم كل من الفنانة نوال الزغبي، ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور، بالإضافة إلى رامز جلال. يتفاجأ الضيف بأنه هو الحكم الرابع، ليبدأ المقلب المفاجئ.

ضحايا رامز جلال في الموسم الجديد

يستضيف البرنامج عددًا من النجوم والمشاهير الذين وقعوا ضحايا للمقلب هذا العام، ومن بينهم:

نجوم كرة القدم: ناصر منسي، نبيل عماد دونجا، حسام عبد المجيد، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، حسام حسن، محمد كنو، وعلي معلول.

فنانون ومشاهير: هدى الإتربي، حسام حبيب، أحمد العوضي، محمد سامي، فيفي عبده، محمد هنيدي، ريم سامي، محمد الشناوي، مروان عطية، حسن الرداد، إلهام شاهين، أكرم حسني، نسرين أمين، نور النبوي، نادين نسيب نجيم، مصطفى أبو سريع، شيماء سيف، أحمد فهمي، ونور إيهاب.



إثارة وجدل مستمر

يواصل برنامج رامز جلال إثارة الجدل كل عام بسبب جرأة المقالب وردود أفعال الضيوف التي تتفاوت بين الضحك والصدمة والغضب، مما يجذب ملايين المشاهدين في الوطن العربي، رغم الانتقادات التي تطاله بسبب بعض المواقف التي يعتبرها البعض غير مناسبة.

هل ستتجاوز بسمة بوسيل الصدمة؟

تبقى ردود أفعال الضيوف غير متوقعة، والجمهور ينتظر بشغف لمعرفة كيف ستتعامل بسمة بوسيل مع المقلب. فهل ستكون واحدة من الضحايا الذين يتقبلون الموقف بروح رياضية، أم ستنضم إلى قائمة الغاضبين من مقالب رامز جلال؟

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