رامز إيلون مصر وحسام حبيب.. رد فعل شيرين عبد الوهاب

حل الفنان حسام حبيب ضيفًا في حلقة اليوم من برنامج المقالب الشهير "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشة MBC مصر عقب أذان المغرب. ويعد حبيب سادس ضيوف الموسم، حيث سبق ووقع في الفخ كل من زينة، أحمد فهمي، أحمد العوضي، إمام عاشور، وضحية أخرى لم تُكشف بعد، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

شيرين عبد الوهاب تلتزم الصمت

على الرغم من تفاعل الجمهور الكبير مع الحلقة، فضّلت شيرين عبد الوهاب عدم التعليق أو الإدلاء بأي تصريح حول استضافة رامز جلال لطليقها السابق حسام حبيب، وتعد هذه أول مرة يتعرض فيها حبيب لمقلب تلفزيوني، ما جعل الجمهور يترقب رد فعله ورد فعل شيرين، إلا أنها اكتفت بالصمت التام دون أي تعليق رسمي أو حتى تلميح عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

علاقة حسام حبيب وشيرين.. قصة حب ثم انفصال

علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب كانت دائمًا تحت الأضواء، حيث بدأت كصداقة قوية ثم تحولت إلى قصة حب وزواج. لكن سرعان ما مرّت العلاقة بتقلبات عديدة، وصلت إلى الطلاق وسط تصريحات متبادلة عن وجود مشكلات شخصية وخلافات، إلا أن الثنائي ظهر لاحقًا في مناسبات متفرقة، مما أثار الجدل حول طبيعة العلاقة بعد الانفصال.

رامز جلال يواصل الإثارة

برنامج "رامز إيلون مصر" يواصل تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة كعادته، معتمدًا على الأفكار الجديدة والمواقف الكوميدية الساخنة التي يضع فيها ضيوفه. وقد شهد هذا الموسم حتى الآن مقالب مثيرة للجدل، حيث وقع في فخه عدة نجوم بارزين، أبرزهم زينة وأحمد فهمي، ومن المنتظر أن تشهد الحلقات القادمة ضيوفًا أكثر إثارة للجدل.

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