تفاصيل أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة السابعة

عرضت قناة mbc مصر مسلسل سيد الناس الحلقة 7، وبدأت أحداث الحلقة بمشهد "أدهم" وهو يخبر والده "الجارحي" عمرو سعد بما همس له شقيقه "آسر"، ويبلغه أن الأخير سيكشف له سر المفتاح الذي ذكره جده "رشدي" خالد الصاوي، مقابل أن يخرج "سناء" سلوى عثمان من السجن، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل الحلقة .

ملخص الحلقة 7 من مسلسل سيد الناس

يذهب "الجارحي" إلى قسم الشرطة لإخراج "سناء" من السجن، ويخبرهم بأنهم عثروا على المصاغ المسروق، وبعد خروجها من السجن، تدور مواجهة بين عمرو سعد، وسلوى عثمان تعاتبه فيها على تصديقه بأنها سرقت مصاغ "اعتماد" إلهام شاهين، خاصة أنها هي من قامت بتربيته وكأنها والدته، في مشهد مؤثر انتهى بعناقهما.



وتطلب "سناء" من "الجارحي" أن لا يعيدها إلى المنزل حتى يتضح من السارق، الأمر الذي يوافق عليه الأخير، فيأخذها إلى منزل الشيخ "ربيع" محمد عبدالجواد والد زوجته "آمنة" ريم مصطفى، ويحضر "آسر" مع حقيبته ليمكث معها.



عمرو سعد

وبعد أن فعل ما طلبه منه "آسر"، يسأل "الجارحي" نجله عن سر المفتاح، إلا أنه يرفض الكشف عنه مجدداً، لافتاً إلى أنه جعل شقيقه "أدهم" يعد والده بذلك، حتى لا يُضطر هو إلى كشف سر جده.



في مشهد لاحق، تسأل إحدى الخادمات اللواتي يعملن في منزل "أبو العباس" وتدعى "رشا"، أحد الأشخاص ويدعى "خالد" عما إذا قام ببيع السلسلة، ويقوم الأخير بإعطائها المال، وفي هذه اللحظة يُلقى القبض عليهما من قبل الشرطة.

يقوم "عفيفي" أحمد رزق بإقناع "الجارحي" بجلسة لتصفية الأجواء مع "مجدي" أحمد فهيم وبقية أفراد العائلة، ويشترط "الجارحي" تواجد "اعتماد" وأختهم "علية" رنا رئيس في الجلسة.

وتحاول "اعتماد" مصالحة "آمنة" بغرض تصفية الأجواء مع "الجارحي"، لتكشف خلال الحوار عن معرفتها بأن "آسر" يعرف سر المفتاح.



تلبية لطلب "عفيفي"، يجلس "الجارحي" مع "مجدي" و"اعتماد" و"علية"، ويطلب أمامهم جميعاً من أخويه ألا تتدخل النساء في شؤونهم، كما يكشف لهم خطف والده لـ "أبو سعفان"، ويلبي طلب "اعتماد" في أن يرافقه "مجدي" و"عفيفي" في متابعة أعمال العائلة وحل مشاكلها المالية.

يذهب "الجارحي" و"عفيفي" إلى متجر الملابس الخاص بزوجة والدهما "نادين" جوري بكر لإعطائها 10 ملايين جنيه مقابل الفيديوهات التي صوّرها والدهما معها.

تطلب "نادين" من "الجارحي" أن يواصل عمل "المعلم رشدي" معها في تجارة العملات، إلا أنه يرفض ذلك.

وتختتم الحلقة السابعة من مسلسل "سيد الناس" عندما قام "أبو سعفان" بإخبار "الجارحي" أن والده احتجزه ليحتكر زراعة "البانغو" وليس لضمان حقه في المال، كما يطلب منه العمل معه في هذا المجال، لكن عمرو سعد يرفض، لكن الأمر لا ينتهي هنا، إذ يكشف "زكريا" لـ "الجارحي" أن والده يحتجز شخصاً آخر، هذه المرة كوري، وسط صدمة الجميع.

أبطال مسلسل سيد الناس

ويعد مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، سلوى عثمان، إلهام شاهين، أحمد زاهر، ريم مصطفى، إنجي المقدم، أحمد رزق، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، ملك أحمد زاهر، رنا رئيس، سلوى عثمان، محمود قابيل، أحمد فهيم، ياسين السقا، إنجي كيوان، طارق النهري، أسما سليمان، ساندي علي، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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