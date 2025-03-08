تفاصيل مسلسل سيد الناس الحلقة السابعة.. سجين كوري في مخبأ رشدي لغز جديد يربك الجميع

مسلسل سيد الناس يواصل تصدره لتريند محرك البحث جوجل، حيث يستمر الجارحي، الفنان عمرو سعد، في مواجهة التحديات التي خلّفها والده رشدي أبو العباس خالد الصاوي بعد وفاته، محاولًا تصحيح أخطاؤه والتعامل مع الأزمات التي نتجت عن تلك الأفعال.

ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة السابعة

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل في الحلقة السابعة من مسلسل سيد الناس يظهر آسر مصطفى عماد وهو يتحدث مع أخيه الذي يجسد دوره يوسف عمر، وطلب منه أن يقنع والدهما بإخراج "سناء" سلوى عثمان من الحبس مقابل أن يكشف له سر المفتاح الغامض الذي تركه له والده، وبالفعل نفذ الجارحي عمرو سعد اتفاقه معه واتجه للشرطة وأبلغهم كذبًا أنهم وجدوا باقي الذهب المسروق من "اعتماد" إلهام شاهين، وبهذا تمكن من إنهاء إجراءات إخراج سناء من السجن، وبعد ذلك تبادل الجارحي وسناء الحديث، حيث لامته على شكوكه فيها، وطلبت منه ألا تعود للعمل في القصر حتى يجد المسروقات الخاصة بـ"اعتماد" ليبرئها أمام الجميع، ثم قرر الجارحي أخذها إلى منزل حماه، لكي تقوم بخدمته، ويتفق آسر على إقامته معهم، في البداية يعترض الجارحي على الفكرة، لكنه يوافق في النهاية بعد إقناعه بأن والدته "آمنة" ريم مصطفى لا تجيد طهي الطعام، كما طلب الجارحي من آسر أن يخبره بمكان المفتاح، لكن آسر رفض الكشف عن سر جده.

في مشهد آخر، تحدث الجارحي مع شقيقه "عفيفي" أحمد رزق، وأخبره أن زوجة أبيه "نادين" جوري بكر تتصل به بشكل مستمر لتطالبه بحقها في الميراث، فيطلب منه أن يعطها حقها وأن يذهب ويسلمها المال، لكن الجارحي يقرر أن يذهب مع عفيفي لتسليم المبلغ لها بنفسه.

مسلسل سيد الناس الحلقة 7

اتجه الجارحي مع شقيقه عفيفي إلى "نادين"، وأعطوها المبلغ الذي طلبته، وهو 10 مليون جنيهاً، وحصلوا منها على الأفلام التي كانت بحوزتها عن والده، وفي أثناء وجودهم عندها، يحدث شجار من قبل رجلين مع عمال محل الملابس الخاص بها، فيحاول عفيفي التدخل لحل المشكلة، لكن الرجلين يعتدون عليه بالضرب، فيتدخل الجارحي وينقذه، حيث يضرب المعتدين ضربًا مبرحًا جعلهم يسقطوا على الأرض، فأعجبت نادين بما فعله الجارحي.

مسلسل سيد الناس

كما تتوالى الأحداث في الحلقة السابعة من مسلسل سيد الناس حيث قامت الشرطة بالقبض على الخادمة التي سرقت سلسلة اعتماد، بعد مراقبتها وهي تحاول بيعها، كما سعى الجارحي وأشقائه لإيجاد "سعفان"، والد محمد لطفي، الذي كان مختطفًا من قبل والدهم ومحتجزًا في مكان مجهول، حيث ذهبوا مع "محسن ضاحي" كريم عفيفي إلى "زكريا مرقعة" علاء مرسي، الحلاق الوحيد الذي يعرف مكان احتجاز "سعفان"، وبعد بحث طويل، عثروا عليه، وهذا أدى إلى اكتشاف مفاجئ، حيث تبين لهم أن "سعفان" صلاح عبد الله كان محتجزًا مع شخص آخر، وهذه المرة ليس مصريًا، بل هو رجل كوري الجنسية، واختتمت الحلقة على ذلك.

مسلسل سيد الناس

أبطال مسلسل سيد الناس

يضم مسلسل سيد الناس كوكبة من النجوم، أبرزهم: عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم، و

المسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، والمسلسل مكون من 30 حلقة.

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