موعد إعادة مسلسل سيد الناس الحلقة 8.. وتفاصيل انتحار إنجي المقدم

موعد إعادة مسلسل سيد الناس .. بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "سيد الناس"، الذي يقدم بطولته الفنانة عمرو سعد باعاده الجارحي والد محمد لطفي الذي كان والده قد خطفه وحبسه في مكان لا يعلموه لكن توصلوا لشخص يعلم المكان وبالفعل ذهبوا وحرروا الرجل الذي يجسد دوره صلاح عبد الله.

ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل موعد إعادة مسلسل سيد الناس .

موعد إعادة مسلسل سيد الناس

كما تم اكتشاف أن سارق المشغولات الذهبية من منزل أبو العباس هو رشا الخادمة، وبعد القبض عليها، أعاد الجارحي سناء للمنزل مرة أخري بعد أن أثبت براءتها.

وكشف طارق سر أبن الجارحي وهو أنه مصاحب ميادة أبنه الجباس وكان ذلك أمام جميع سكان السبتية.

وذهب الجارحي بعد ذلك لزيارة فتحية التي تجسد دورها الفنانة إنجي المقدم في الفيلا التي سجنها فيها ليجدها ملقاه في الأرض منتحرة.

قصة مسلسل سيد الناس

موعد إعادة مسلسل سيد الناس .. عندما يموت زعيم عائلة أبو العباس، يوصي لابنه جارحي بالعائلة وميراث العائلة. هذا الإرث ليس مالاً ولا جاها بل مصائب يومية لايتخيلها عقل من الأعمال غير المشروعة في الذهب والألماس والمخدرات والفساد.

أبطال مسلسل سيد الناس

موعد إعادة مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، الهام شاهين، منه فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، عماد زيادة وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي.

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