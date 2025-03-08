مسلسل سيد الناس الحلقه 9 وموعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل سيد الناس الحلقه 9..تصدر محركات البحث عبر شبكة الإنترنت بعد عرض أحدثه المشوقة خاصة في الحلقة الثامنة ولهذا يرغب الكثيرين في معرفة مواعيد العرض لمشاهدته مرة أخرى.

ويعرض مسلسل سيد الناس الحلقه 9 بطولة عمرو سعد، في الموسم الرمضاني 2025 فهو من أبرز المسلسلات الدرامية التي يتبعها عدد كبير من المشاهدين، حيث يبحث الجمهور عن الحلقة التاسعة.

مسلسل سيد الناس الحلقه 9

ويرصد لكم موقع الموجز مسلسل سيد الناس الحلقه 9 ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال شهر رمضان 2025.

مسلسل سيد الناس الحلقه 9

حقق مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد نجاح كبير منذ عرضه في رمضان 2025، لذلك تزيد عمليات البحث على الحلقة التاسعة، يتطلع المشاهدون إلى مشاهدتها بعد سلسلة من الأحداث المشوقة في الحلقات السابقة.

مواعيد عرض مسلسل سيد الناس الحلقه 9

ويعرض مسلسل سيد الناس خلال الموسم الرمضاني على شاشة قناة MBC مصر الساعة 6 مساء والإعادة الساعة 2 صباحا، وكما تعرض على قناة MBC مصر الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 4 مساء، وكما يعرض على قناة MBC مصر دراما الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 12 منتصف الليل، وكما يعرض على MBC العراق الساعة 10 مساء.

قنوات عرض مسلسل سيد الناس

ومن المقرر عرض مسلسل سيد الناس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، وقناة MBC مصر 2، وقناة MBC العراق بالإضافة لعرضه على منصة شاهد الإلكترونية.

ملخص الحلقة السابعة من مسلسل سيد الناس



وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل سيد الناس بطلب آسر من والده الجارحي إخراج سناء من الحبس، حتى يقوله على سر المفتاح، حيث يوافق ولكن لم يقوله، وكما يسلم الجارحي الأموال لنادين مقابل الفيديوهات الخاصة بوالده ويرفض طلبها بالاستمرار في تجارة العملة، ثم قابل زكريا لمعرفة مكان أبو سعفان، وكشف عن احتجاز كوريا.

قائمة أبطال مسلسل سيد الناس

ويشارك في مسلسل سيد الناس عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، منة فضالي، أحمد فهيم، ياسين السقا، إنجي المقدم، أحمد زاهر، ريم مصطفى، طارق النهري، بشرى، سليمان عيد، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، أسما سليمان، صلاح عبدالله، جوري بكر.

والمسلسل من إخراج محمد سامي، من تأليف خالد صلاح، ومن الإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن بإشراف المنتج صادق الصباح.



قصة مسلسل سيد الناس



وتدور أحدث مسلسل سيد الناس في إيطار الدراما الاجتماعية، شخصية تدعي المعلم جارحي وهو من الصعيد ويعيش مع أسرته في حارة شعبية بالقاهرة ويدخل السجن، وبعد خروجه يقرر الانتقام بسبب تعرضه للخيانة من أقرب الناس إليه، وكما تواجه صراعات والتحديات في رحلته في إجواء ملئية بالتشويق والإثارة.

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