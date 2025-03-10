جاءت الحلقة التاسعة من مسلسل سيد الناس محملة بالكثير من الأحداث المشوقة والغير متوقعة حيث جعلت الجمهور في حالة ترقب للحلقات القادمة، بدأت تلك الحلقة بمحاولة إنقاذ "الجارحي" عمرو سعد لفتحية إنجي المقدم بعد أن حاولت الانتحار بقطع شرايينها.

موعد إعادة مسلسل سيد الناس الحلقة التاسعة

ويرصد موقع الموجز، موعد إعادة مسلسل سيد الناس الحلقة التاسعة وموعد عرض الحلقة العاشرة، تعاد تلك الحلقة اليوم عدة مرات، حيث تعرض في تمام الساعة الرابعة عصراً على قناة mbc مصر2، وتذاع في تمام الساعة الخامسة عصراً على قناة mbc مصر، كما تعرض الحلقة العاشرة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة MBC مصر، مع عرضها في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة mbc iraq، وفي تمام الساعه الثانية عشر مساءً على قناة mbc masr drama، والساعة الواحدة والنصف صباحاً على قناة mbc مصر2.

مسلسل سيد الناس

ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة التاسعة

وسارع الجارحي للمستشفى لكي ينقذ فتحية إنجي المقدم، من الموت وهناك تولى الطاقم الطبي إسعافها، وخلال تواجده في المستشفى، وردته مكالمة من زعيم العصابة "صديق الطويل" محمود قابيل الذي قام بخطف أخته التي تجسد دورها الفنانة رنا رئيس، فحدد موعدًا لقاءه، واكتشف الجارحي بعد ذلك أن له علاقة بالألماظ الذي اشتراه والده من الكوري، وطلب منه أن يعيد له الألماظ والسلاح نظير إطلاق سراح شقيقته، لكن الجارحي أخذ شقيقته بالقوة، وهذا أدى لتشاجره مع رجاله وقيامه بضربهم، ونتيجة ذلك انتصر عليهم وهرب مع أخته، وأخبره أنه سيعيد له ما طلبه لاحقًا.

وفي أثناء عودته للمنزل، استقبل الجارحي مكالمة من "سجاد" سليمان عيد أخبره فيها أن فتحية قد هربت من المستشفى حيث كانت تخطط لهذا الهروب منذ البداية، حيث ادعت محاولة الانتحار حتى تتمكن من الهرب.

كما اتجه "آدم" نجل الجارحي للمعلم "فاروق الجباس" أحمد زاهر لكي يطلب منه أن يزوجه ابنته "ميادة" ليلى زاهر للزواج، لكنه رفض لأنه ذهب له دون والده، واشترط المعلم فاروق أن يأتي الجارحي بنفسه لكي يطلب يد ابنته، ثم التقى آدم بابن عمه "مجدي" ياسين السقا، حيث اعتذر له الأخير نتيجة إفشاء سره.

مسلسل سيد الناس

وانتهت الحلقة باجتماع الأشقاء الثلاثة الجارحي وعفيفي ومجدي، وهم يتناقشون في كيفية حل الخلافات التي تواجههم، واعتذر مجدي للجارحي عن اعتدائه على ابنه، وأعرب الجارحي عن قلقه العميق تجاه شقيقه مجدي.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم. المسلسل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 30 حلقة.

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