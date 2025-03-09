بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل سيد الناس بأزمة خطيرة تواجه "الجارحي"، عقب اكتشافه أن والده كان وراء خطفه لرجل كوري حيث قتل صديقه، عقب سرقتهما لمبلغ 14 مليون دولار في صفقة أسلحة مشبوهة.

موعد إعادة مسلسل سيد الناس الحلقة الثامنة

ويرصد موقع الموجز، موعد إعادة مسلسل سيد الناس الحلقة الثامنة وموعد عرض الحلقة التاسعة، تعاد تلك الحلقة اليوم عدة مرات، حيث تعرض في تمام الساعة الرابعة عصراً على قناة mbc مصر2، وتذاع في تمام الساعة الخامسة عصراً على قناة mbc مصر، كما تعرض الحلقة التاسعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة MBC مصر، مع عرضها في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة mbc iraq، وفي تمام الساعه الثانية عشر مساءً على قناة mbc masr drama، والساعة الواحدة والنصف صباحاً على قناة mbc مصر2.

مسلسل سيد الناس



لم تتوقف صدمة الجارحي، في الحلقة الثامنة من مسلسل سيد الناس عند هذا الحد، فقد كشف الرجل الكوري أنه لم يكن سوى وسيط بين "رشدي" خالد الصاوي والزعيم الحقيقي، الذي بدأ بالبحث عنه وسينتقم منه قريبًا.

شهدت تلك الحلقة شجار حادة بين نجل "الجارحي" عمرو سعد وابن عمه "ياسين السقا"، حيث قام بضربه أمام أهل الحارة بعدما أفشى الأخير سر حبه لابنة "الجباس" أحمد زاهر إلى والدته، كما وجه اساءه لعمه "مجدي" لكن الأخير لم يقف صامتاً أمامه وقام بصفعه بالقلم أمام والده الجارحي.

كما غضب "الجباس" أحمد زاهر فور علمه بعلاقة ابنته مع ابن الجارحي، وقام بضربها بشدة وهددها بأنها لن ترى النور مرة أخرى، إذا علم بمقابلتها له.

كما تبين أن الخادمة "رشا" هي السارقة الحقيقية للمشغولات الذهبية من منزل "أبو العباس"، وهذا أدى إلى القبض عليها وإثبات براءة "سناء"، التي عادت بعد ذلك للقصر وسط دهشة"اعتماد"، فأخبرها الجارحي بأن ابنها "عفيفي" سوف يحكي لها ما حدث.

مسلسل سيد الناس

تطورت الأحداث بشكل مأساوي حيث حاولت "فتحية" إنجي المقدم الانتحار، عقب سنوات من احتجازها على يد "الجارحي"، الذي أبقاها سجينة خوفًا عليها من شقيقه "مجدي"، الذي يسعى للتخلص منها، حيث دفعتها سنوات العزلة والتهديد المستمر إلى اليأس، لتقرر قطع شرايينها في محاولة لإنهاء حياتها، واختتمت الحلقة على ذلك.



قائمة أبطال مسلسل سيد الناس



مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة.

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