موعد إعادة عرض مسلسل سيد الناس الحلقة 11.. وموعد عرض الحلقة 12

يواصل مسلسل سيد الناس تصدره للمشهد الدرامي، حيث تشهد أحداثه تطورات مثيرة مع كل حلقة جديدة، لذا يبحث الجمهور باستمرار عن تفاصيل الحلقات الجديدة وتوقيت عرضها.

موعد إعادة مسلسل سيد الناس الحلقة 11



ويرصد موقع الموجز، موعد إعادة مسلسل سيد الناس الحلقة الحادية عشر وموعد عرض الحلقة الثانية عشر، تعاد تلك الحلقة اليوم عدة مرات، حيث تعرض في تمام الساعة الرابعة عصراً على قناة mbc مصر2، وتذاع في تمام الساعة الخامسة عصراً على قناة mbc مصر، كما تعرض الحلقة الثانية عشر في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة MBC مصر، مع عرضها في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة mbc iraq، وفي تمام الساعه الثانية عشر مساءً على قناة mbc masr drama، والساعة الواحدة والنصف صباحاً على قناة mbc مصر2.

مسلسل سيد الناس

ملخص أحداث مسلسل سيد الحلقة 11

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل سيد الناس اكتشاف "الجارحي" عمرو سعد أن "سناء" سلوى عثمان لديها معلومات خطيرة عن أعمال والده "رشدي" خالد الصاوي، جاءت هذه الشكوك بعدما أخبره "زكريا" علاء مرسي بضرورة الحديث معها لمعرفة الحقيقة.

وبالفعل واجه "الجارحي" "سناء"، و استفسر منها عن سبب إخفائها للحقائق التي تعرفها، خاصة بعد علمها بحيرته المستمرة لمعرفة أسرار والده، فأصابها الذعر واعتقدت أنه اكتشف حقيقة كونها والدته، لكنها عرفت سريعًا أنه يتحدث عن عمل "رشدي"، فحاولت إنكار معرفتها بأي تفاصيل، وأخبرته فقط أنه كان يستخدم هاتفها لإجراء بعض المكالمات.

لم يقتنع "الجارحي" بكلامها، لذا طلب منها هاتفها، ليكتشف وجود أرقام مسجلة تخص "برهام باشا" السوداني محمود السراج، بجانب أرقام "محسن ضاحي"، فصمم على أن تتصل بـ "برهام باشا"، وعندما أجاب الأخير نطق اسمها مباشرةً، وهذا عزز شكوكه بأنها تعرف كل شيء عن والده، وبعد ذلك طلب منه "الجارحي" مقابلته في المقابر لكي يناقشوا أمور والده.

قرر "أدهم" يوسف رأفت إنهاء علاقته بـ "ميادة" ملك زاهر، رغم حبه لها ومشاعره القوية تجاهها، حيث لم يستطع تجاوز إهانة والده بعد رفض والدها الجباس أحمد زاهر الارتباط به، مؤكداً على أن كرامته وكرامة والده أهم من الحب.

اتجهت "سارة" بشرى لمحل مستحضرات التجميل الخاص بـ "علية" رنا رئيس، وخلال حديثهما حست الأخيرة بآلام شديدة، وهذا دفع "سارة" لاستدعاء الإسعاف لها وفور نقلها للمستشفى، كانت قد فقدت جنينها نتيجة حقنة إجهاض كان قد أعطاها لها زوجها "رؤوف" مؤمن نور في الحلقة السابقة دون علمها.



كما ظهر خلال الحلقة الفنان كمال أبو رية كضيف شرف في دور "عبدالحميد السواح"، وقام بزيارة مكتب"الجارحي" وقابل "مجدي" أحمد فهيم و"عفيفي" أحمد رزق، بحضور "زكريا" وكشف لهم عن سر المفتاح الذي تركه "رشدي" للجارحي، وأخبرهم أنه مستعد لتسليمه لهم نظير 7 ملايين دولار، وفقًا لاتفاق سابق مع والدهم.

مسلسل سيد الناس

كما أخبرهم أن "رشدي" كان يملك كميات ضخمة من الألماس تُقدر بـ 7 ملايين دولار، وخزنها في البنك في خزنة لا تُفتح إلا بالمفتاح الموجود بحوزتهم، واعترف لهم أيضًا أن "رشدي" كان قد باع نصف كمية الألماس لرجال أعمال من سلطنة عُمان، وكان ينوي بيع النصف الآخر، فشك "الجارحي" في كلامه، لذا استعان بابنه "آسر" مصطفى عماد، الذي أكد له صحة المعلومات.

حاول "الجارحي" التفاوض مع "برهام باشا"، وعرض عليه مبلغ 7 ملايين دولار، لكن الأخير رفض، وطالبه بالمبلغ كاملاً الذي قيمته 14 مليون دولار، مقابل الحصول على السلاح، وترك ل "الجارحي" مهلة لتدبير المبلغ.

قابل"الجارحي" "صديق الطويل" محمود قابيل وسلّمه الشاب الكوري الذي كان يحتجزه، وأعطاه رقم "برهام باشا"، على أمل الوصول لتسوية، لكن "صديق" رفض المساومة، وأخبره أنه لن يقبل بأقل من 14 مليون دولار، أو الحصول على السلاح بالكامل، كما هدده باستخدام القوة، لكن الجارحي واجهه بثبات، مؤكدًا أنه لا يخشى الضغوط أو التهديدات.

كما استمر "فاروق الجباس" أحمد زاهر في تنفيذ خططه ضد عائلة "أبو العباس"، وطلب من "عصام" أمير شاهين أن يأخذ "طارق" ياسين السقا إلى أحد أماكن السهر دون الكشف عن السبب، كما استغل "فاروق" فرصة أخرى تجاه زوجة "عفيفي"، "زينب" آية زيد، حيث طلب من وعد أن تأخذها لملحن كان قد أنهى لها الترتيبات اللازمة لتسجيل أغنية لها، واصطحبتها "وعد" أسما سليمان إلى الاستوديو، وتم توقيع عقد التسجيل مقابل 250 ألف جنيهاً.

مسلسل سيد الناس

اختُتمت الحلقة بمشهد مثير، حيث ظهر "مجدي" مع زوجته "سارة" على ضفاف النيل، ودار بينهما جدال حاد حول قيامه بحرق منزل عائلة "فتحية" إنجي المقدم، برر "مجدي" فعلته بأنها انتقامًا لمقتل زوجته الأولى، فجأة خرجت "فتحية" من سيارة، وهي تحمل سكينًا في يدها، وتتجه نحوه، لينتهي المشهد على هذه اللحظة المشوقة.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم. المسلسل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 30 حلقة.

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