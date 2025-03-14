أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 13.. الجارحي بين مواجهة الجباس ولغز المفتاح

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل سيد الناس، الذي يُعرض عبر شاشة MBC مصر ضمن سباق دراما رمضان 2025، تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، خاصة مع استمرار الجارحي، الذي يجسد دوره النجم عمرو سعد، في السعي لكشف الحقائق وحل الألغاز التي تحيط بالقضية الرئيسية في العمل.

في إطار ذلك يرصد الموجز تفاصيل أحداث مسلسل سيد الناس خلال الحلقة الثالثة عشرة.

مسلسل سيد الناس

أحداث الحلقة 13 من مسلسل سيد الناس

تتواصل محاولات أمير شاهين لإخفاء حقيقة مكان ياسين السقا ابن مجدي (أحمد فهيم)

ضمن أحداث مسلسل سيد الناس، إلا أن الجارحي يطمئن شقيقه بأنه سيتمكن من العثور عليه.

وبالفعل، يقود الجارحي خطة محكمة للوصول إلى المستشفى التي يُحتجز فيها ابن أخيه، حيث ينصب كمينًا لـأمير شاهين لإجباره على الاعتراف.

وبعد مواجهة قوية بينهما، ينهار أمير ويعترف بكل شيء، لكن الجارحي، حرصًا على مجريات الأمور، يقرر عدم إبلاغ والد ياسين السقا بالحقيقة، ويعيد الصغير إلى والده دون الكشف عن تفاصيل المواجهة.

في تطور آخر، يواجه كمال أبو راية أزمة كبيرة أثناء محاولته فتح الخزنة في البنك، حيث يكتشف أن المفتاح الذي بحوزته غير صحيح، هذا الاكتشاف يدفعه إلى مواجهة الجارحي مباشرة، متهمًا إياه بمعرفة مكان المفتاح الثاني، إلا أن الجارحي ينكر أي علاقة له بالأمر.

يضع كمال شرطًا صارمًا إما أن يحصل على المفتاح الثاني أو أموال الألماس مقابل تسليم المفتاح الأول، مما يزيد التوتر بينهما ويفتح بابًا جديدًا للصراعات في الحلقات المقبلة.

وفي نهاية الأحداث يظهر “الجباس” أحمد زاهر أمام مخبأ “فتحية” ويكتشف أنها على قيد الحياة.

أبطال مسلسل سيد الناس

يضم مسلسل سيد الناس نخبة من نجوم الدراما، أبرزهم: عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، ومحمد غنيم.

المسلسل من تأليف خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويمتد عبر 30 حلقة من التشويق والإثارة.

مسلسل سيد الناس

مواعيد عرض سيد الناس

يمكن متابعة المسلسل عبر عدة قنوات ومنصات رقمية خلال شهر رمضان 2025، وفق الجدول التالي:

• MBC مصر

• العرض الأول: 10:00 مساءً

• الإعادة: 5:00 صباحًا

• MBC

• العرض الأول: 9:30 مساءً

• MBC مصر 2

• العرض الأول: 1:30 صباحًا

• الإعادة: 4:00 مساءً

• MBC العراق

• العرض الأول: 9:00 مساءً

كما تتاح المشاهدة عبر منصة شاهد الرقمية في أي وقت، مما يمنح الجمهور فرصة متابعة الأحداث وفق جدولهم الخاص.

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