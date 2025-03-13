مسلسل سيد الناس الحلقة12..خلاف بين "اعتماد" و"آمنة" و"فتحية" تفشل في قتل "مجدي"

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل سيد الناس العديد من التطورات الدرامية المشوقة، حيث تصاعدت الأحداث بعد محاولة "فتحية" قتل "مجدي"، واختفاء "طارق" في ظروف غامضة.

ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 12

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 12، بدأت تلك الحلقة باقتراب "فتحية" إنجي المقدم من "مجدي" أحمد فهيم في الشارع، حيث حاولت قتله بسكين، لكن الحراس الذين كلفهم "رجائي" أحمد عبد الله لحماية شقيقه تمكنوا من خطفها قبل أن تنفذ مخططها.

مسلسل سيد الناس

قام "الجارحي" عمرو سعد و"رجائي" باصطحاب"فتحية" لمزرعة جديدة لكي يحتجزها فيها وفي ذلك الوقت كان رجال "فاروق الجباس" أحمد زاهر يراقبون تحركاتهم وأرسلوا عنوان فتحية للجباس.

كما لجأ "مجدي" لأخيه "عفيفي" أحمد رزق لكي يخبره بأن ابنه "طارق" ياسين السقا لم يعد إلى المنزل منذ الليلة الماضية، وفي نفس الوقت، كان "طارق" قد قضى ليلته في شقة إحدى السيدات دعاء حكم، التي قامت بتصويره وهو معها وأرسلت الفيديو إلى "عصام" أمير شاهين، وعندما دخل "عصام" للغرفة لكي يوقظه، لكنه وجده في حالة سيئة بسبب الإفراط في شرب الكحول، وهذا اضطره لاستدعاء الإسعاف له وتم نقله إلى المستشفى.

أستعان "الجارحي" بابن عمه "رجائي" وطلب منه أن يرسل له رجالا لكي يقوموا بالبحث عن "طارق"، كما أخبرت "حنين" عائلتها بأن شقيقها كان قد خرج برفقة "عصام" لأحد الملاهي الليلية، فحاول "الجارحي" الاتصال به لكنه لم يُجيب عليه، وعندما اتصل به من رقم عمه، أنكر الأخير معرفته بمكانه.

اتجه "الجارحي" إلى "صديق" محمود قابيل حيث شك أنه وراء اختفاء "طارق"، لكنه اكتشف أن "صديق" قد سافر، وأخبرته "راجية" أنه ليس له أي علاقة بهذا الأمر، ثم اتجه إلى "برهام باشا" محمود السراج لكي يسأله عن "طارق"، لكنه نفى أيضًا علمه بمكانه.

مسلسل سيد الناس

في ذلك الوقت حاولت "حنين" مواساة "أدهم" عقب انفصاله عن "ميادة"، لذا قامت باحتضانه، لكن إحدى الخادمات التقطت صورة لهما وأرسلتها إلى "اعتماد" إلهام شاهين وطلبت منها الأخيرة أن تقوم بحذفها من هاتفها.

أسرعت "اعتماد" بإبلاغ "آمنة" ريم مصطفى بضرورة إبعاد ابنها عن "حنين"، وجعلتها ترى تلك الصورة، لكن "آمنة" أوضحت أن الصورة التُقطت من داخل غرفة نجلها وطلبت من "اعتماد" أن تبعد "حنين" عنه بدلًا من العكس.

كما التقت "سماح" منة فضالي ب"آمنة" وطلبت منها التدخل لإتمام زواج ابنتها "ميادة" من نجلها "أدهم"، مؤكدةً أن الماضي الذي جمع العائلتين لا يجب أن يؤثر على مستقبل أبنائهما، لكن "آمنة" ذكّرتها بأنها لم تنسَ مساعدتها لـ"فتحية"، عندما أخبرتها بموعد خروجها من المنزل، وهذا أدى لإحراق سيارتها ووفاة زوجة "مجدي" بالخطأ حيث كانت آمنة هي المقصودة .

كما حاول "فاروق" استفزاز "آمنة" أثناء عودتها لمنزلها، متحدثًا عن رفضه طلب "الجارحي" لخطبة ابنته لـ"أدهم"، لكن "آمنة" أخبرته بأنها وزوجها لم يكونا راغبين في هذه الزيجة من الأساس، كما كشفت له عن محاولة "سماح" استمالتها لإتمام الزواج، وهذا جعله يغضب.

اختتمت الحلقة بمشهد مثير، حيث كانت "نافعة" نشوى مصطفى تتحدث مع ابنتها "سماح" بحضور "وعد" أسما سليمان، فلاحظت "نافعة" أن زوج ابنتها "فاروق" كان يتصل بـ"وعد" على هاتفها، وفوى خروج "وعد" من المنزل، شاهدتها وهي تتحدث مع "فاروق" بطريقة مريبة، ما أثار شكوكها حول طبيعة علاقتهما.

أبطال مسلسل سيد الناس



مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم. المسلسل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 30 حلقة.

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