موعد إعادة عرض مسلسل سيد الناس وأحداث الحلقة الجديدة.. تفاصيل

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل "سيد الناس" تطورات درامية مثيرة، حيث تمكن الجارحي أبو العباس، الذي يجسد دوره عمرو سعد، من الوصول إلى رجل الأعمال السوداني برهام، بعدما اكتشف أن والده الراحل رشدي أبو العباس كان على اتصال دائم به من خلال هاتف سناء، التي تلعب دورها سلوى عثمان.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

لم يتردد الجارحي في مواجهتها وأخذ الهاتف ليكتشف قائمة الأرقام المرتبطة بوالده، والتي تضم شخصيات مهمة مثل برهام ومحسن ضاحي. فكيف ستتطور الأحداث في الحلقة القادمة.

مواعيد إعادة عرض مسلسل "سيد الناس" على الشاشات

يعرض مسلسل "سيد الناس" يوميًا على قناة الحياة في تمام الساعة 9:00 مساءً، مع إعادة في تمام الساعة 2:00 ظهرًا.

تصاعد التوتر بين الشخصيات

يطلب الجارحي من برهام عقد لقاء لإنهاء العمل الذي بدأه والده معه، حيث يسعى إلى تصفية شحنة السلاح المرتبطة به. في المقابل، تشهد الحلقة مواجهة عاطفية بين أدهم، الذي يجسد دوره يوسف رأفت، وميادة، التي تلعب دورها ملك أحمد زاهر، حيث يقرر أدهم إنهاء علاقته بها بسبب تصرف والدها الجباس، الذي يجسده أحمد زاهر، بعدما قام باستدراج والد أدهم لمقابلته لطلب يد ابنته، ثم رفض الأمر في النهاية، مما دفع أدهم للتأكيد على أن كرامته وكرامة والده فوق كل شيء.

دراما إنسانية وصراعات عائلية

على الجانب الآخر، تأخذ الأحداث منحى دراميًا مختلفًا عندما تزور سارة، التي تلعب دورها بشرى، محل مستحضرات التجميل الخاص بـ علية، شقيقة زوجها، لإلقاء نظرة على المنتجات. وخلال الزيارة، تتفاجأ بسلوك علية المبالغ في التوفير، لكن الأمور تتصاعد عندما تشعر بألم حاد في بطنها، ليتم نقلها إلى المستشفى، حيث تكتشف أنها تعرضت للإجهاض بعد أن أعطاها زوجها رؤوف حقنة أدت إلى فقدان الجنين، في تطور صادم يكشف جانبًا آخر من الصراعات العائلية في المسلسل.

القصة العامة لمسلسل "سيد الناس"

تدور أحداث المسلسل حول الجارحي أبو العباس، الشاب الذي نشأ في منطقة السبتية بالقاهرة، والمعروف بلقب "سيد الناس". يدخل السجن بدلاً من والده، ليخرج بعد سنوات ويجد نفسه في مواجهة مع عائلته التي تنتظر وفاة والده لتقسيم الميراث. وبينما يحاول الجارحي حماية إرث عائلته، يبدأ في البحث عن السر الذي أخفاه والده عنه طوال 20 عامًا، وسط نزاعات وصراعات تهدد مستقبله.

أبطال مسلسل "سيد الناس"

يضم المسلسل كوكبة من النجوم، من بينهم:عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد.

اقرأ أيضاً:

حلويات دراما رمضان 2025.. حكاية روجينا من بنت السلطان لـ حسبة عمري

أحداث الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل إقامة جبرية.. هنا الزاهد تقتل صابرين