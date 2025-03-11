موعد عرض برنامج رامز إيلون مصر وضيف الحلقة 12

يترقب الجمهور عرض الحلقة الثانية عشرة من برنامج المقالب الشهير "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وذلك اليوم في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، عبر شاشة قناة MBC مصر.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

ضيف الحلقة 12 من "رامز إيلون مصر"

يستضيف رامز جلال في هذه الحلقة الفنان الكوميدي مصطفى أبو سريع، حيث من المتوقع أن تكون الحلقة مليئة بالمواقف الطريفة والمقالب الساخرة، التي اعتاد الجمهور على متابعتها خلال الشهر الكريم.

مواعيد عرض برنامج رامز جلال رمضان 2025

يُعرض برنامج "رامز إيلون مصر" يوميًا بعد الإفطار مباشرة، حيث يكون الجمهور في انتظار حلقاته التي تستضيف مجموعة من النجوم والمشاهير في أجواء مليئة بالمفاجآت والمقالب الكوميدية.

ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2025

شهد هذا الموسم استضافة عدد من الفنانين والشخصيات الإعلامية، من بينهم:الفنانة فيفي ،عبده،الفنان أحمد العوضي،الفنان أحمد فهمي،الفنان حسام حبيب،الفنانة نور إيهاب،الفنانة إلهام شاهين،الفنان محمد عبدالرحمن ،"توتا"،الفنان مصطفى غريب،الفنان مصطفى أبو سريع،الفنان محمد رجب،الفنان نور النبوي.

الإعلامي شريف عامر

تردد قناة MBC مصر الناقلة لبرنامج "رامز إيلون مصر"

يمكن متابعة حلقات برنامج "رامز إيلون مصر" على قناة MBC مصر عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015@@الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

يواصل رامز جلال مفاجأة جمهوره كل عام بتقديم برامج مقالب غير تقليدية، ما يثير جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض لهذا النوع من البرامج، لكن يظل البرنامج واحدًا من أكثر الأعمال التي تحقق نسب مشاهدة مرتفعة خلال رمضان.

اقرأ أيضاً:

مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل قلبي ومفتاحه يفتح ملف عالم الجريمة والمال

قائمة مسلسلات رمضان 2025 لنجوم الدراما ومواعيد العرض والقنوات الناقلة