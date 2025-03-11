أحداث مسلسل جودر 2 الحلقة العاشرة.. ياسر جلال يفتح أبوابه للفقراء وسرقة الرسالة تهدد الكنوز الأربعة

تصاعدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل جودر 2، المكون من 15 حول مغامرات جودر بطولة ياسر جلال، حيث أثارت الأحداث تشويق الجمهور وتحديدًا بعد سرقة رسالة مهمة من بيت أحمد بدير.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل جودر 2، خلال السطور التالية.

مسلسل جودر 2

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل جودر 2

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل جودر 2 بمشهد يجمع شهر يار بأخيه، حيث أقام الأول مجلس ضيافة حضره شقيقه وسط الرقص والغناء، الذي لاحظ مدى تغيّره وحبه الكبير لشهر زاد، لم يتردد شهر يار في الاعتراف بحقيقة مشاعره، مما أضفى على المشهد طابعًا دراميًا قويًا.

مسلسل جودر 2

على الجانب الآخر، يستمر جودر في تقديم أشهى الأطباق داخل البلاد بالمجان لإطعام المساكين والفقراء وكل محتاج، مما جعله الملاذ الأول لكل الناس، لدرجة أن التجار بدأوا يعانون من الإفلاس بسبب قلة الإقبال على بضائعهم، حيث أصبح الجميع يعتمد على جودر في تلبية احتياجاتهم اليومية.

مسلسل جودر 2

أما جوهرة ابنة عبد الأحد، والتي يجسد شخصيته الفنان أحمد بدير، فقد قامت بسرقة رسالة مهمة من عمها عبد الحميد، وسارعت بتسليمها إلى شواهي، التي تعمل مع الشمعيين، وذلك بهدف مساعدتهم في الوصول إلى الكنوز الأربعة.

اختتمت الحلقة بمشهد مثير، حيث وعدت شواهي الفتاة بأنها ستساعدها في الوصول إلى جودر، مما يفتح الباب أمام تطورات مشوقة في الحلقات القادمة.

وكان قد تمكن "الشماعيون" من فرض سيطرتهم على قصر "أحمد بدير"، فيما تم خداع ابنته "تارا عماد" من قِبل "شواهي" (نور اللبنانية)، التي استغلت سذاجتها لتحقيق أهدافها.

تتطور الأحداث مع اختفاء "عبد الأحد"، الذي لم يعد يرسل أي رسائل إلى "جودر"، في حين يتفق أبناء "شمعة" على تنفيذ خطة جديدة دون علم "شواهي".

قائمة أبطال مسلسل جودر 2

يشارك في بطولة مسلسل جودر 2 نخبة من النجوم، من بينهم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، ووفاء عامر، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

مواعيد عرض مسلسل جودر 2

تبدأ قناة DMC بعرض الجزء الثاني من مسلسل جودر 2، يوميًا في تمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، مع توفير مواعيد إعادة في الساعة 6:15 صباحًا و12:00 ظهرًا، ليتمكن المشاهدون من متابعته في أوقات مختلفة.

أحداث مسلسل جودر 2

يواصل مسلسل جودر 2، سرد مغامرات "جودر الصياد" المستوحاة من قصص "ألف ليلة وليلة"، حيث يخوض رحلة شيقة للبحث عن كنوز الحكيم شمردل، ويواجه العديد من التحديات داخل الكهف الأسطوري، مما يزيد من التشويق والإثارة في الأحداث.

نجاح مسلسل جودر 2

حظي الجزء الأول من مسلسل جودر، الذي عُرض في رمضان 2024، بإعجاب واسع من المشاهدين، مما دفع صناع العمل إلى تقديم الجزء الثاني من مسلسل جودر 2 ضمن السباق الدرامي لموسم رمضان 2025، وسط توقعات بتحقيق نجاح مماثل أو يفوق الجزء الأول.

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