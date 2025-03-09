مشاهدة مسلسل جودر 2.. الحلقة الثامنة ياسر جلال ينقذ زوجته وخطة الشمعيين للانتقام منه



تصاعدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل جودر 2، المكون من 15 حول مغامرات جودر بطولة ياسر جلال، حيث أثارت الأحداث تشويق الجمهور.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل جودر 2، خلال السطور التالية.

مسلسل جودر 2

مشاهدة الحلقة الثامنة من مسلسل جودر 2



شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل جودر 2 تصاعدًا في الأحداث، حيث نجح جودر في إنقاذ زوجته من خاطفيها، ولم يكن ذلك بفضل شجاعته فقط، بل لعبت أم صبروت دورًا مهمًا في العملية.

بعد عودته، اجتمع جودر بإخوته وأخبرهم بأنه سيوفر لهم مكانًا مناسبًا للمبيت، في محاولة لتعويضهم عن الماضي وبناء علاقة جديدة معهم.

كما تلقى جودر رسالة من الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد بدير، تحمل معلومات هامة تتعلق بالشمعيين والكنوز الأربعة، مما زاد من غموض الأحداث والتحديات التي سوف يواجهها في الأحداث المقبلة.

على جانب آخر، قرر أحمد بدير مسامحة ابنته، التي تلعب دورها تارا عماد، لكنه لم يكن على علم بعلاقتها بشواهي، إحدى الشمعيين الذين يسعون للاستيلاء على الكنوز.

واستغلت شواهي هذه الصداقة، وأقنعت تارا عماد بأنها ستساعدها في الانتقام من جودر، ما ينذر بتطورات خطيرة في الحلقات القادمة.



مسلسل جودر 2

قائمة أبطال مسلسل جودر 2

يشارك في بطولة مسلسل جودر 2 نخبة من النجوم، من بينهم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، ووفاء عامر، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

مواعيد عرض مسلسل جودر 2

تبدأ قناة DMC بعرض الجزء الثاني من مسلسل جودر 2، يوميًا في تمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، مع توفير مواعيد إعادة في الساعة 6:15 صباحًا و12:00 ظهرًا، ليتمكن المشاهدون من متابعته في أوقات مختلفة.

أحداث مسلسل جودر 2

يواصل مسلسل جودر 2، سرد مغامرات "جودر الصياد" المستوحاة من قصص "ألف ليلة وليلة"، حيث يخوض رحلة شيقة للبحث عن كنوز الحكيم شمردل، ويواجه العديد من التحديات داخل الكهف الأسطوري، مما يزيد من التشويق والإثارة في الأحداث.

نجاح مسلسل جودر 2

حظي الجزء الأول من مسلسل جودر، الذي عُرض في رمضان 2024، بإعجاب واسع من المشاهدين، مما دفع صناع العمل إلى تقديم الجزء الثاني من مسلسل جودر 2 ضمن السباق الدرامي لموسم رمضان 2025، وسط توقعات بتحقيق نجاح مماثل أو يفوق الجزء الأول.

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