أحداث مسلسل جودر 2.. الحلقة السابعة خطة أم صبروت الذكية تنقذ شروق من الخطف

تصاعدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل جودر 2، المكون من 15 حول مغامرات جودر، ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025 ، بطولة ياسر جلال، بعد إثارة تشويق الجمهور خلال أحداث العمل.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة السابعة من مسلسل جودر 2، خلال السطور التالية.

مسلسل جودر 2

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل جودر 2

عاد "جودر" إلى بلاده بعدما تمكن من تنفيذ مهمته بنجاح واستعادة الكنوز الأربعة، ولكن فرحته لم تكتمل بعد تعرض زوجته شروق (جيهان الشماشرجي) للاختطاف بينما كانت حامل.

تم احتجاز شروق داخل كهف، حيث وجدت نفسها تحت تهديد الخاطف لكن أم صبروت (عايدة رياض) تدخلت لتطمئنها، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لحمايتها ورعاية حملها ولم تكتفي بذلك، بل وضعت خطة محكمة لإنقاذها.

استطاعت أم صبروت أن تخدع رجال الخاطف بإعطائهم منوم، مما ساعد "جودر" على التسلل إلى الكهف وإنقاذ زوجته بأمان، حيث الذي دل جودر على مكان شروق هو أخيه الذي يعمل مع الخاطف، لتنتهي الحلقة بأحداث مثيرة تمهد لمزيد من التشويق في الحلقات القادمة.

أبطال مسلسل جودر 2

يشارك في بطولة مسلسل جودر 2 نخبة من النجوم، من بينهم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، ووفاء عامر، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

مواعيد عرض مسلسل جودر 2

تبدأ قناة DMC بعرض الجزء الثاني من مسلسل جودر 2، يوميًا في تمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، مع توفير مواعيد إعادة في الساعة 6:15 صباحًا و12:00 ظهرًا، ليتمكن المشاهدون من متابعته في أوقات مختلفة.

مسلسل جودر 2

أحداث الجزء الثاني من مسلسل جودر 2

يواصل المسلسل سرد مغامرات "جودر الصياد" المستوحاة من قصص "ألف ليلة وليلة"، حيث يخوض رحلة شيقة للبحث عن كنوز الحكيم شمردل، ويواجه العديد من التحديات داخل الكهف الأسطوري، مما يزيد من التشويق والإثارة في الأحداث.

نجاح مسلسل جودر 2

حظي الجزء الأول من مسلسل جودر، الذي عُرض في رمضان 2024، بإعجاب واسع من المشاهدين، مما دفع صناع العمل إلى تقديم الجزء الثاني من مسلسل جودر 2 ضمن السباق الدرامي لموسم رمضان 2025، وسط توقعات بتحقيق نجاح مماثل أو يفوق الجزء الأول.

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