موعد إعادة عرض مسلسل الأميرة الحلقة العاشرة.. إليك ملخص الأحداث

عرضت قناة أبوظبي الفضائية الحلقة العاشرة من مسلسل الأميرة، بطولة ياسمين صبري ونيقولا معوض، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني، حيث شهدت الحلقة العديد من التطورات الدرامية المثيرة التي غيرت مسار الأحداث

يستعرض الموجز، مواعيد إعادة عرض الحلقة العاشرة من مسلسل الأميرة وملخص أحداث الحلقة فيما يلي:

مسلسل الأميرة

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل الأميرة

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل الأميرة، بمشهد ظهور نانسي (مها نصار) داخل فيلا أسامة (نيقولا معوض) بعد زواجها منه، في خطوة صادمة تغير مجرى الصراع.

في المقابل، تلجأ زينب (ياسمين صبري) إلى محاميها، لتكتشف أن طليقها أسامة استغل ثقتها وجعلها توقّع على مستندات تخلّيها عن حقوقها وحضانة ابنها مقابل مبلغ 2 مليون جنيه، أودعها أسامة في حسابها بالبنك قبل أن يسحبها لنفسه بموجب التوكيل الذي منحته له.

بعدما بات مصير أسامة مجهولًا بالنسبة لزينب، تواجه تحذيرًا من زوج صديقتها رحاب بالابتعاد عن زوجته.

وعلى الجانب الآخر، تستغل زينب نقطة قانونية هامة عندما تخبر محاميها أن أسامة قدّم تقريرًا طبيًا يُثبت حاجته للعلاج لمدة 21 يومًا في المستشفى، وهو ما قد يقلب الموازين لصالحها.

وفي تطور آخر، يستعيد أسامة وعيه فور دخوله المستشفى، وتتهمه نانسي بمحاولة قتلها، لكنه ينكر ذلك تمامًا ويصفعها على وجهها، في تصاعد درامي جديد يكشف عن صراعات خفية بينهما.

تقرر زينب البحث عن عقد فيلا حسام فتتوجه إلى شركة العقارات، وهناك تفاجأ بأن موظفًا تقدم لخطبتها سابقًا، فتطلب منه معرفة ممتلكات أسامة، لتكتشف أنه اشترى خمس فيلات وليس واحدة فقط، مما يزيد الشكوك حول نواياه وعندما تعرف موقع الفيلا الأخيرة، تصطحب صديقتها رحاب إلى هناك.

عند دخول الفيلا، تكتشف زينب أن صديقتها نانسي قد تزوجت من أسامة، لتنفجر المواجهة بينهما، وتطالب زينب باستعادة ابنها، لكن أسامة يرفض، مما يدفعها إلى الاشتباك معه، وفي لحظة غضب، تدفعه ليسقط على الأرض بعد أن أصيب بجرح في رأسه، لتزداد الأمور تعقيدًا.

مسلسل الأميرة

قائمة أبطال مسلسل الأميرة

يتكون مسلسل الأميرة من 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري ونيقولا معوض، كل من وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، ومها نصار، المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم.



مواعيد العرض والاعادة لمسلسل الأميرة

يُعرض مسلسل الأميرة، يوميًا على قناة أبو ظبي الإماراتية في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، مع إعادة في الساعة 3:30 فجرًا.

الأغنية الدعائية لمسلسل الأميرة تحقق نجاحًا كبيرًا

أطلق صناع مسلسل الأميرة، الأغنية الدعائية "سيدة الحب الأولى" عبر منصات التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب، وسرعان ما لاقت تفاعلًا واسعًا.

حصدت الأغنية أكثر من مليون ونصف مشاهدة على إنستجرام خلال 15 ساعة فقط، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مشاركة.

الأغنية ذات طابع رومانسي، وهي من غناء آية خفاجة، وكلمات محمد شكري، وألحان حازم أحمد، وتوزيع محمد مجدي.

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