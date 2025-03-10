موعد عرض مسلسل الأميرة الحلقة العاشرة في رمضان 2025 عرض حصري

تعرض قناة أبو ظبي الإماراتية، مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة، الحلقة العاشرة من مسلسل "الأميرة" حصريًا. ويعد المسلسل من أبرز الأعمال الدرامية في موسم رمضان 2025، حيث تلعب دور البطولة النجمة ياسمين صبري، ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل.

ملخص أحداث الحلقة التاسعة

شهدت الحلقة السابقة تطورات درامية مثيرة، حيث قام نيكولا معوض بتطليق ياسمين صبري دون علمها، الأمر الذي قادها إلى مواجهته في مكتبه. كما ادعى معوض ظلمًا أن شقيقها قام بالاعتداء عليه، ما دفعه لاستدعاء الشرطة لسجنه.

في الوقت ذاته، تعرض والد ياسمين صبري لأزمة صحية خطيرة أدت إلى إصابته بجلطة في المخ، مما أضاف مزيدًا من التوتر على مجريات الأحداث.

تصاعد الصراع بين الشخصيات

بعد طلاقها المفاجئ، اكتشفت ياسمين صبري أن زوجها السابق استولى على جميع ممتلكاتها عبر توكيل رسمي حصل عليه بخداعها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تزوج نيكولا معوض من صديقتها المقربة مها نصار وأسكنها في الفيلا التي كان قد وعد بشرائها لياسمين.

من ناحية أخرى، وافقت بطلة المسلسل سابقًا على طلب زوجها بارتداء النقاب وقطع علاقتها بصديقاتها وأفراد أسرتها، الأمر الذي زاد من تعقيد الأحداث.

ولادة مفاجئة وصدامات عائلية

شهدت الحلقات الأخيرة ولادة ياسمين صبري لطفلها وسط تعنت نيكولا معوض في إبلاغ عائلتها، مما أدى إلى نشوب خلاف حاد بينه وبين وفاء عامر التي جسدت دور والدتها، حيث قامت بصفعه والدخول في مشاجرة عنيفة معه ومع ابنتها.

تفاصيل مسلسل "الأميرة"

يتكون مسلسل "الأميرة" من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم. يشارك في البطولة نخبة من النجوم، أبرزهم:

ياسمين صبري

نيكولا معوض

وفاء عامر

نضال الشافعي

عابد عناني

مها نصار

هند عبد الحليم

أحمد جمال سعيد

سمر مرسي

هاجر عفيفي



عودة ياسمين صبري للدراما بعد غياب

جدير بالذكر أن النجمة ياسمين صبري قد عادت للدراما في رمضان الماضي من خلال مسلسل "رحيل" الذي تألف من 15 حلقة، بعد غياب دام ثلاث سنوات. وشاركها البطولة أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، ومي القاضي، وكان من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

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