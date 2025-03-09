اعرف قنوات مشاهدة مسلسل الكابتن لـ أكرم حسني وموعد العرض

يبحث الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل الكابتن بطولة أكرم حسني، حيث يعد المسلسل من أبرز المسلسلات الكوميدية التي يسمعها المشاهدين في رمضان 2025.



ويرصد لكم موقع الموجز قنوات عرض مسلسل الكابتن بطولة أكرم حسني خلال شهر رمضان 2025.

قنوات عرض مسلسل الكابتن

ويعرض مسلسل الكابتن بطولة أكرم حسني خلال شهر رمضان 2025 على قناة DMC، وقناة DMC دراما، وكما يعرض على منصة Watch it قبل عرضه على شاشة التلفزيون.



مواعيد عرض مسلسل الكابتن



يعرض مسلسل الكابتن الساعة 7 مساءً يوميًا خلال على منصة Watch it، قبل عرضه على التلفزيون، وكما يعرض على قناة DMC الساعة 9.45 مساء والإعادة الساعة 3.45 مساء والساعة 8 صباحا، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 11.15 صباحاً.





قائمة أبطال مسلسل الكابتن



ويشارك في مسلسل الكابتن أكرم حسني، ويشارك بجانبه آية سماحة، سوسن بدر، عمر شوقي، وأحمد الرافعي، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب،ومن تأليف عمرو الدالي، وقصة أيمن الشايب، ومن إخراج معتز التوني، ومن إنتاج كريم أبو ذكري.





أحداث مسلسل الكابتن



ومسلسل الكابتن هو عمل درامي كوميدي تدور أحداثه حول كابتن طيار يجد نفسه في سلسلة من المواقف الكوميدية والمغامرات الغريبة خلال رحلاته الجوية، ويتسبب في حادث طائرة يؤدي إلى وفاة الركاب، مما يضعه في سلسلة من المواقف الكوميدية غير المتوقعة التي تؤثر بشكل كبير على مسار حياته المهنية والشخصية.



ومسلسل الكابتن يجمع بين الكوميديا، الفانتازيا، والمغامرة، حيث يتعرض الطيار لمواقف غير متوقعة تؤدي إلى أحداث شيقة ومضحكة.









عدد حلقات مسلسل الكابتن

ويستمر عرض مسلسل الكابتن، على مدار الـ15 حلقة، حيث ينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة، من المتوقع أن يكون المسلسل مليئًا بالطرافة والمواقف الساخرة التي تعكس أسلوب أكرم حسني الكوميدي المعروف.



كواليس مسلسل الكابتن



وبدأ أبطال وصناع مسلسل الكابتن تصوير المشاهد في ديسمبر 2024، بعد الانتهاء من التحضيرات واختيار مواقع التصوير، وكما نشر أكرم حسني عبر حسابه على إنستجرام فيديو يظهر فيه مرتديًا زي الطيار، معلقًا: "معاد الرحلة قرب.. الكابتن".



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