مواعيد عرض الحلقة 10 من مسلسل الشرنقة وملخص الحلقة التاسعة

حقق مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود نجاح كبير خلال عرضه في رمضان 2025، حيث يعد مسلسل الشرنقة من أبرز الأعمال الدرامية التي يسمعها المشاهدين في رمضان 2025.

ويرصد لكم موقع الموجز مواعيد عرض مسلسل الشرنقة الذي يعرض في رمضان 2025.



مواعيد عرض مسلسل الشرنقة



ويعرض مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود يوميا على منصة watch it، في تمام الساعة 11 مساء، حيث تمتلك منصة watch it حقوق نشر المسلسل حيث يعد من الأعمال الأصلية للمنصة ولن يعرض على القنوات التليفزيونية.



الحلقة التاسعة من مسلسل الشرنقة

شهدت الخلقة التاسعة من مسلسل الشرنقة، ذهبت دنيا التي تؤدي دورها سارة أبي كنعان لحازم التي يؤدي دوره الفنان أحمد داود حتي تحذره أن حياته وزوجته سلمى التي تلعب دورها مريم الخشت وابنته في خطر إذا لم يعود معها لينهي صفقة المخدرات الاخيرة.



وكما يتعاون حازم مع أنور التي يلعب دوره محمد عبده، وذلك للاستيلاء على أموال منصور الكيال وهو تاجر المخدرات، وكما تتعاون دنيا مع محسن ليجعلوا حازم مكان منصور الكيال في سوق المخدرات، وتبدأ في إعطاءه مخدرًا يفقد به الذاكرة، ولكن يتعاون حازم مع الشرطة للقبض على تجار المخدرات.



قائمة أبطال مسلسل الشرنقة

ومسلسل الشرنقة من بطولة أحمد داود، مريم الخشت صبري فواز، علي الطيب وعمرو وهبة، ياسر عزت، وصلاح عبد الله، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج حمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما.

قصة مسلسل الشرنقة

ومسلسل الشرنقة تدور أحداثه حول قضايا اقتصادية هامة وهي غسيل الأموال، ويجسد أحمد داود شخصية اسمها شريف وهو يعمل محاسب في إحدى الشركات الذي يكتشف من خلالها قضية كبيرة تُقلب الأحداث رأسًا على عقب.

ويكتشف شريف في الشركة تفاصيل جريمة غسيل أموال منظمة، مما يجعله يتعرض لمواقف صعبة ويكون في صراع بين فضح الفساد وحماية حياته الشخصية والمهنية.

عدد حلقات مسلسل الشرنقة



وينتمي مسلسل الشرنقة من بطولة أحمد داود، إلى نوعية الأعمال التي تتكون من 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه في رمضات 2025، وكما يركز المسلسل على تقديم حبكة متسارعة ومكثفة في فترة زمنية قصيرة.

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