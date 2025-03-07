تفاصيل أحداث مسلسل الشرنقة الحلقة الثامنة تكشف اضطراب هوية حازم

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل الشرنقة تصاعدًا دراميًا كبيرًا، حيث التقى حازم (أحمد داود) بسلمى (مريم الخشت)، التي أخبرته أنه لم يكن يعيش في أوهام، بل في واقع حقيقي، وأنه اختفى بعد وفاة ابنهما حمزة. ومع تصاعد الأحداث، تفاجأ حازم بأن سلمى كانت حاملًا وقت اختفائه وأنجبت ابنتهما "حبيبة"، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل الحلقة .

احداث الحلقة

صدمة حازم بحقيقة اضطرابه النفسي

كشفت سلمى أنها تعاونت مع المقدم عمر (علي الطيب) للكشف عن الحقيقة، وأوضحت لحازم أنه يعاني من اضطراب الهوية الانفصالي نتيجة الصدمة التي تعرض لها بعد وفاة ابنهما. وانتهت الحلقة بلحظة مشوقة عندما وصلت دنيا (سارة أبي كنعان) إلى منزل حازم وسلمى.

أبطال العمل وتفاصيل الإنتاج



يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد داود كل من مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، وياسر عزت. الشرنقة من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويعرض حصريًا على منصة Watch It في 15 حلقة فقط.

القصة تدور في إطار تشويقي غامض

يتناول المسلسل قصة المحاسب حازم، الذي يعمل في شركة كبرى ويُعرف بتميزه، لكنه يكتشف تورط الشركة في عمليات غير قانونية، بما في ذلك قضايا غسيل أموال، ما يدخله في سلسلة من الصراعات التي تغير حياته بشكل جذري.

نجاحات أحمد داود السينمائية



على صعيد آخر، يواصل الفنان أحمد داود نجاحاته السينمائية، حيث حقق فيلمه الهوى سلطان إيرادات تجاوزت 80 مليون جنيه، وشاركه البطولة كل من منة شلبي، سوسن بدر، وأحمد خالد صالح، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج سي سينما لأحمد فهمي وهاني نجيب.

اقرأ أيضاً:

تعرف على موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل الشرنقة وتفاصيل قصته وقائمة أبطاله