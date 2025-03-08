موعد إعادة عرض مسلسل الكابتن وتفاصيل أحداث الحلقة الثامنة وتحديات أكرم حسني



يواصل مسلسل الكابتن، تصدر اهتمامات الجمهور خلال شهر رمضان، حيث يقدم الفنان أكرم حسني أداءً مميزًا في دور الطيار حسام، الذي يجد نفسه محاصرًا بين الواقع والخيال بعد حادثة غامضة خلال إحدى رحلاته الجوية ومع تصاعد الأحداث، تزداد التحديات أمامه، خاصة مع ظهور مزيد من الأرواح التي تطلب مساعدته لإكمال مهامها غير المنجزة في الحياة.

يرصد الموجز مواعيد إعادة عرض مسلسل الكابتن وأبرز أحداثه خلال السطور التالية.

مسلسل الكابتن

أحداث مسلسل الكابتن

تدور أحداث مسلسل الكابتن في إطار يجمع بين الكوميديا والفانتازيا، حيث تتغير حياة الكابتن حسام جذريًا عندما يكتشف أنه الناجي الوحيد من حادث طيران غريب، وسرعان ما يكتشف أن هناك أرواحًا لبعض الركاب المتوفين تلاحقه، مطالبين إياه بإتمام بعض الأمور التي تركوها دون حل.

وسط هذه المواقف، يجد حسام نفسه في سلسلة من المواقف المضحكة والمثيرة، في رحلة غير تقليدية مليئة بالتحديات غير المتوقعة ضمن أحداث مسلسل الكابتن.

الحلقة الثامنة من مسلسل الكابتن

مع تطور الأحداث، تتركز الحلقة الثامنة على محاولة حسام مساعدة "رانيا"، إحدى الشخصيات المتأثرة بوفاة خطيبها "عاطف"، أحد الركاب الذين توفوا في الحادث.

تعالي رانيا من سوء السمعة بعد رحيله، مما يجعل حياتها الاجتماعية معقدة، ويحاول حسام جاهدًا إيجاد حل لهذه الأزمة، خاصة مع تدخل الأرواح في مجريات الأمور، مما يضعه في مواقف لا تخلو من الطرافة والدراما.

أبطال مسلسل الكابتن



يجمع مسلسل الكابتن كوكبة من النجوم الذين يساهمون في نجاح العمل، حيث يتصدر البطولة أكرم حسني في دور الكابتن حسام، بينما تشاركه البطولة نخبة من الفنانين، منهم آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وميمي جمال. العمل من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، في تجربة إنتاجية مميزة بقيادة كريم أبو ذكري عبر شركة K Media.

مسلسل الكابتن

مواعيد اعادة مسلسل الكابتن

يمكن لعشاق مسلسل الكابتن متابعة حلقاته عبر شاشة DMC في الأوقات التالية:

• العرض الأول: الساعة 9:45 مساءً.

• الإعادة الأولى: الساعة 3:45 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 8:00 صباحًا.

بينما يمكن متابعة الحلقات على DMC دراما في المواعيد التالية:

• العرض الأساسي: الساعة 12:00 منتصف الليل.

• الإعادة الأولى: الساعة 11:15 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 7:30 مساءً.

كما تتوفر الحلقات على منصة Watch It، ليتمكن المشاهدون من متابعتها في أي وقت يناسبهم.



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