تفاصيل أحداث مسلسل الكابتن الحلقة الثامنة وخطوبة أحمد عبد الوهاب

مسلسل الكابتن الحلقة الثامنة.. وقع كريم أحمد عبد الوهاب في حب رانيا الشمال وئام مجدي خلال محاولته ايجاد عريس لها وانتهت الحلقة بخطوبتهما. وحلت عقدة الروح الثانية عاطف (احمد الرافعي) بعدما نجح حسام ( اكرم حسني) وكريم كراميلا ( احمد عبد الوهاب) في تحقيق رغبته، في أحداث مسلسل الكابتن الحلقة الثامنة.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

ٲبطال مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن يضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. ويقوم فيه أحمد عبد الوهاب بدور كريم صديق حسام (أكرم حسني) الذي سيساعده في تحقيق رغبات الأرواح.

ٲشغال شقة جداً

كما يعرض لأحمد عبد الوهاب أيضا مسلسل أشغال شقة جداً، بشخصية فادي التي حققت نجاحًا كبيرًا في الجزء الاول، والعمل من بطولة هشام ماجد، أحمد عبد الوهاب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

كما أنضم أحمد عبد الوهاب لعائلة مسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد عبد الوهاب، مريم الخشت، بدرة وغيرهم، وهو من إخراج خالد الحلفاوي. والذي يقوم فيه بدور حسين.

يذكر أن أحمد عبد الوهاب قد شارك في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين بدور يحى، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، سامي الشيخ، أحمد عيد، سامي الشيخ وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

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