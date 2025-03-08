siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

نجوم الفن

تفاصيل أحداث مسلسل الكابتن الحلقة الثامنة وخطوبة أحمد عبد الوهاب

الكابتن
الكابتن

مسلسل الكابتن الحلقة الثامنة.. وقع كريم أحمد عبد الوهاب  في حب رانيا الشمال وئام مجدي  خلال محاولته ايجاد عريس لها وانتهت الحلقة بخطوبتهما. وحلت عقدة الروح الثانية عاطف (احمد الرافعي) بعدما نجح حسام ( اكرم حسني) وكريم كراميلا ( احمد عبد الوهاب) في تحقيق رغبته، في أحداث مسلسل الكابتن الحلقة الثامنة

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

لا يفوتك

بسمة بوسيل تكشف سبب طلاقها من تامر حسني في برنامج "رامز إيلون مصر"

أحداث مسلسل جريمة منتصف الليل الحلقة السابعة.. ميرفت تهدد بالانتحار

ٲبطال مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن يضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. ويقوم فيه أحمد عبد الوهاب بدور كريم صديق حسام (أكرم حسني) الذي سيساعده في تحقيق رغبات الأرواح. 

ٲشغال شقة جداً

كما يعرض لأحمد عبد الوهاب أيضا مسلسل أشغال شقة جداً، بشخصية فادي التي حققت نجاحًا كبيرًا في الجزء الاول، والعمل من بطولة هشام ماجد، أحمد عبد الوهاب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي. 

كما أنضم أحمد عبد الوهاب لعائلة مسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد عبد الوهاب، مريم الخشت، بدرة وغيرهم، وهو من إخراج خالد الحلفاوي. والذي يقوم فيه بدور حسين.

يذكر أن أحمد عبد الوهاب قد شارك في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين بدور يحى، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، سامي الشيخ، أحمد عيد، سامي الشيخ وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

اقرٲ ٲيضاً: 

مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل قلبي ومفتاحه يفتح ملف عالم الجريمة والمال

قائمة مسلسلات رمضان 2025 لنجوم الدراما ومواعيد العرض والقنوات الناقلة

لا يفوتك

مواعيد عرض وإعادة مسلسل عقبال عندكوا في رمضان 2025

تفاصيل أحداث مسلسل الشرنقة الحلقة الثامنة تكشف اضطراب هوية حازم

محمد عدوية يحيي ليلة رمضانية بأغانيه المميزة

تم نسخ الرابط