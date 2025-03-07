بسمة بوسيل تكشف سبب طلاقها من تامر حسني في برنامج "رامز إيلون مصر"

حلت الفنانة المغربية بسمة بوسيل ضيفة في الحلقة السابعة من برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة MBC مصر. وخلال الحلقة، طرح رامز سؤالًا مباشرًا عن سبب طلاقها من الفنان تامر حسني، لترد قائلة: "اطلقنا عشان مش نافع.. وأنا اللي طلبت الطلاق"، ويرصد إليكم موقع الموجز التفاصيل .

تصريح بسمة أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض ردًا جريئًا يكشف أنها كانت صاحبة القرار في الانفصال، بينما رأى آخرون أنها أرادت إنهاء علاقتها بتامر حسني بطريقة تحفظ كرامتها.

من هي بسمة بوسيل؟

بسمة بوسيل هي فنانة مغربية، اشتهرت بعد مشاركتها في برنامج المواهب الشهير "ستار أكاديمي" في موسمه السادس عام 2009، حيث لفتت الأنظار بصوتها العذب وجمالها المميز. وعلى الرغم من أنها لم تفز باللقب، إلا أنها استطاعت تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.

بعد البرنامج، كان من المفترض أن تبدأ مشوارها الغنائي، ولكن المفاجأة جاءت عندما تزوجت من الفنان المصري تامر حسني عام 2012، ليطلب منها التوقف عن الغناء والتفرغ للحياة الأسرية. بالفعل، ابتعدت بسمة عن الساحة الفنية واتجهت إلى عالم الأزياء والتصميم، حيث أطلقت علامتها التجارية الخاصة.

زواجها من تامر حسني والانفصال

استمر زواج بسمة بوسيل من تامر حسني لمدة أكثر من 10 سنوات، وأثمر عن ثلاثة أبناء: تاليا، أمايا، وآدم. وخلال تلك السنوات، كانت هناك العديد من الشائعات حول وجود خلافات بينهما، إلا أن الثنائي كان دائمًا ينفي ذلك، حتى تم الإعلان رسميًا عن طلاقهما في عام 2023.

برنامج رامز جلال 2025

برنامج "رامز إيلون مصر" يُعرض يوميًا بعد أذان المغرب على شبكة MBC، ويستضيف عددًا من المشاهير والفنانين والرياضيين. وكشف البرومو الرسمي للبرنامج عن عدد من الضحايا الذين وقعوا في فخ مقلب رامز هذا الموسم، ومن بينهم:

الكابتن حسام حسن، مدرب منتخب مصر.

الفنان أحمد العوضي.

الفنانة فيفي عبده.

المطرب حسام حبيب.

اللاعب إمام عاشور نجم النادي الأهلي.

الفنان محمد عبد الرحمن.

الفنان نور النبوي.



كما ظهر في الإعلان الترويجي كلب روبوت يستخدمه رامز للإيقاع بضحاياه، حيث تبين أن سعره يصل إلى 4 آلاف دولار.

اقرأ أيضاً:

أحداث الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل إقامة جبرية.. هنا الزاهد تقتل صابرين

حلويات دراما رمضان 2025.. حكاية روجينا من بنت السلطان لـ حسبة عمري