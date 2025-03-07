موعد عرض رامز إيلون مصر الحلقة 7.. بسمة بوسيل الضحية الجديدة

ينتظر عشاق برامج المقالب الليلة الحلقة السابعة من "رامز إيلون مصر" بشغف، لمعرفة من سيكون الضحية الجديدة لرامز جلال، والتي كشف عنها صناع العمل وهي المطربة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف وإيهامه بالمشاركة في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "جولدن تالنت"، برفقة النجمة نوال الزغبي، ولاعب نادي الاتحاد السعودي محمد نور، بالإضافة إلى رامز جلال والمذيعة بسنت شمس.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

المقلب يبدأ بدعوة الضيف لتجربة اختراع جديد، وهو "روبوت" يعمل بالذكاء الاصطناعي قادر على إجراء فحص طبي شامل في 10 دقائق. ومع تصاعد الأحداث، يجد الضيف نفسه في موقف مليء بالإثارة والمفاجآت التي اعتاد عليها جمهور البرنامج.

موعد عرض وإعادة برنامج "رامز إيلون مصر" الحلقة 7

يُعرض البرنامج على قناة MBC مصر مباشرة عقب أذان المغرب، مع إعادة الحلقات على مدار اليوم في مواعيد مختلفة، ما يتيح للمشاهدين فرصة متابعة المقلب في أي وقت.

يُذكر أن البرنامج استضاف في حلقاته السابقة كلاً من:

أحمد العوضي،أحمد فهمي،إمام عاشور،زينة،مصطفى غريب،القنوات الناقلة لبرنامج "رامز إيلون مصر"يُعرض البرنامج عبر عدة قنوات لضمان وصوله لأكبر عدد من المشاهدين، ومنها:MBC مصرMBC كما يمكن مشاهدة الحلقات عبر منصة "شاهد" الإلكترونية، التي تتيح إمكانية المشاهدة في أي وقت.

تردد قناة MBC مصر لمتابعة "رامز إيلون مصر"

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11823الاستقطاب: عمودي (V)معدل الترميز: 27500معامل تصحيح الخطأ: 5/6الجودة: HDمن الضحية الجديدة الليلة؟

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