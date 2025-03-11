تفاصيل أحداث مسلسل الشرنقة الحلقة الثانية عشر.. مفاجآت جديدة

عرضت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "الشرنقة", بطولة أحمد داود, في تمام الساعة 11 مساءً أمس الاثنين حصريًا على منصة Watch It، ضمن أحدث إنتاجاتها الأصلية لمسلسلات رمضان 2025.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

أحداث مسلسل الشرنقة

شهدت الحلقة تطورات مثيرة، حيث اكتشف ضابط الأموال العامة عمر عياد (علي الطيب) التأثير الخطير للدواء الذي كان يتناوله حازم النشار (أحمد داود)، والذي تسبب له في فقدان ذاكرة حاد، حتى أن دنيا (سارة أبي كعنان) استغلت ذلك وغيرت اسمه إلى إيساف دون أن يدرك.

وفي تطور آخر، وضع أنور (محمد عبده) ودنيا خطة للتخلص من محسن مرجان (صبري فواز) وحازم النشار، ليصبح الطريق مفتوحًا أمامهما للاتجار في المخدرات مع الشريك الروسي. كما قامت دنيا بكشف تفاصيل المادة المخدرة التي تم تصنيعها في معملهم، ليكتشف الروسي لاحقًا أن إيساف مرتبط بالشرطة، ويقرر استغلاله لتمرير المعلومات التي يريد نشرها والترويج للمنتج الجديد.

قصة مسلسل "الشرنقة"

يتناول المسلسل قضايا التهرب الضريبي وغسيل الأموال في تجارة السلاح والمخدرات، من خلال شخصية حازم، المحاسب في إحدى الشركات، الذي يجد نفسه متورطًا في سلسلة من الأحداث الغامضة التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

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