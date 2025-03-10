ريم مصطفى ضحية حلقة اليوم من "رامز إيلون مصر" تفاصيل

يستعد الفنان رامز جلال لاستضافة النجمة ريم مصطفى في حلقة اليوم من برنامجه الرمضاني الشهير "رامز إيلون مصر"، والذي يُعرض حصريًا على قناة MBC مصر تأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة المقالب التي اعتاد رامز تقديمها في شهر رمضان، حيث يُفاجئ ضيوفه بمواقف غير متوقعة تثير ضحكات الجمهور، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

مواعيد عرض برنامج "رامز إيلون مصر"

يُذاع البرنامج يوميًا بعد أذان المغرب مباشرة، حيث يبدأ العرض في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ويواصل البرنامج استقطاب اهتمام المشاهدين بمقالبه الطريفة وضحاياه من النجوم.

أبرز ضحايا البرنامج في رمضان 2025

شهد الموسم الحالي من "رامز إيلون مصر" مشاركة عدد كبير من النجوم، من بينهم:

الفنانة فيفي عبده

الفنان أحمد العوضي

الفنان أحمد فهمي

الفنان حسام حبيب

الفنانة نور إيهاب

الفنانة إلهام شاهين

الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"

الفنان مصطفى غريب

الفنان مصطفى أبوسريع

الفنان محمد رجب

الفنان نور النبوي

الإعلامي شريف عامر



تفاعل الجمهور مع البرنامج

يُعد برنامج رامز جلال واحدًا من أكثر البرامج الرمضانية مشاهدةً، حيث يثير تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بالإشادة بالمقالب أو بانتقاد طبيعة الحلقات، وكانت الفنانة نوال الزغبي قد ردت مؤخرًا على الانتقادات التي وُجهت إليها بعد ظهورها في البرنامج، مؤكدةً أن الأمر مجرد ترفيه.

مفاجآت الحلقات القادمة

من المتوقع أن يستمر رامز جلال في استضافة العديد من المشاهير خلال شهر رمضان، وسط توقعات بمقالب جديدة ومثيرة، تزيد من عنصر التشويق والإثارة للبرنامج.

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