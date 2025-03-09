محمد رجب ضيف "رامز إيلون مصر" اليوم.. تفاصيل الحلقة وتردد قناة MBC مصر

شهدت الساعات الأخيرة تزايد البحث عن حلقة اليوم من برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، حيث وقع الفنان المصري محمد رجب ضحية لمقلب رامز جلال. ومن المنتظر أن تُبث الحلقة عقب أذان المغرب مباشرة، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، و7 مساءً بتوقيت السعودية، عبر شاشة MBC مصر، ويرصد إليكم موقع الموجز التفاصيل .

الجمهور يترقب بشغف رد فعل محمد رجب على المقلب، حيث يتساءل الجميع: هل سيتمكن النجم من تحمل الصدمة، أم ستكون ردة فعله قوية؟

قائمة ضحايا "رامز إيلون مصر" في رمضان 2025

يستضيف رامز جلال خلال الموسم الرمضاني الجاري مجموعة من نجوم الفن والرياضة، الذين وقعوا ضحايا لمقالبه، ومن أبرز الأسماء التي ظهرت في الإعلان الرسمي للبرنامج:

نجوم الفن:

فيفي عبده

إلهام شاهين

مصطفى أبو سريع

نور النبوي

نور إيهاب

المخرج محمد سامي

هدى الأتربي

مصطفى غريب

محمد رجب

زينة

هادية غالب



نجوم الرياضة:

حسام حسن

إمام عاشور

ناصر منسي

وسام أبو علي

أشرف بن شرقي

طاهر محمد طاهر

نبيل عماد دونجا



تردد قناة MBC مصر الناقلة لبرنامج "رامز إيلون مصر"

لمتابعة الحلقة المنتظرة، يمكن ضبط قناة MBC مصر عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11823

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:

6/5

اقرأ أيضاً:

أحداث الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل إقامة جبرية.. هنا الزاهد تقتل صابرين

حلويات دراما رمضان 2025.. حكاية روجينا من بنت السلطان لـ حسبة عمري