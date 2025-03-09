مسابقة رامز إيلون مصر 2025.. كيفية الاشتراك والقنوات الناقلة بجودة HD

رامز إيلون مصر…مع بداية شهر رمضان، يعود برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه رامز جلال، حيث يواصل مفاجآته للمشاهدين بمقالب جريئة ومواقف غير متوقعة، الجديد هذا العام هو إطلاق مسابقة رامز إيلون مصر 2025، التي تتيح للجمهور فرصة الفوز بجوائز نقدية ضخمة تصل إلى 100,000 جنيه مصري يوميًا.



ويرصد لكم موقع الموجز مسابقة رامز إيلون مصر 2025 وكيفية الاشتراك في المسابقة والقنوات الناقلة للبرنامج بجودة HD.



كيفية الاشتراك في مسابقة رامز إيلون مصر 2025

وتتيح المسابقة الفرصة للمشاهدين للمشاركة والفوز بجوائز مالية من خلال الإجابة على الأسئلة المطروحة في كل حلقة.

يتم طرح سؤال جديد في كل حلقة من البرنامج.

للمشاركة، يجب إرسال إجابة السؤال عبر رسالة نصية قصيرة SMS إلى الرقم المخصص 95450.

يجب إرسال الإجابة الصحيحة قبل انتهاء المهلة المحددة لكل حلقة.

يتم اختيار ثلاثة فائزين يوميًا، حيث يتم توزيع 300 ألف جنيه مصري بينهم.



القنوات الناقلة لبرنامج رامز إيلون مصر 2025

يتم بث البرنامج حصريًا عبر قنوات MBC مصر، ويمكن للمشاهدين متابعته عبر الترددات التالية:

تردد قناة MBC مصر 1 على النايل سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



تردد قناة MBC مصر 2 على النايل سات

التردد: 11823

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



تفاصيل الجوائز وعدد الفائزين يوميًا

يتم اختيار ثلاثة فائزين يوميًا من مختلف المحافظات المصرية.

تبلغ قيمة الجائزة لكل حلقة 100,000 جنيه مصري، يتم تقسيمها بين الفائزين الثلاثة.

يتم الإعلان عن أسماء الفائزين يوميًا عبر البرنامج.



لا تفوت فرصة المشاركة في مسابقة رامز إيلون مصر 2025، واستمتع بأجواء البرنامج المشوقة، وربما تكون أحد الفائزين بالجوائز المالية الكبيرة.

ضيوف متوقع ظهورهم في الموسم الحالي

يضم برنامج رامز إيلون مصر مجموعة من النجوم المتوقع وقوعهم ضحايا للمقالب، من بينهم:فيفي عبده، حسام حبيب، محمد رجب، نور النبوي، أحمد فهمي، نور إيهاب



مقلب رامز جلال

ويعتمد البرنامج على خداع الضيوف، حيث يظهر رامز جلال في البداية وكأنه مجرد ضيف آخر في البرنامج، قبل أن يُدخل الضحية في موقف صعب ومثير، والحلقة مليئة بالمفاجآت والمواقف الكوميدية التي تثير تفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.



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