أحداث مسلسل جودر 2 الحلقة التاسعة..ياسر جلال يطعم اليتامى والكنوز في خطر

تصاعدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل جودر 2، المكون من 15 حول مغامرات جودر بطولة ياسر جلال، حيث أثارت الأحداث تشويق الجمهور.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل جودر 2، خلال السطور التالية.

مسلسل جودر 2

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل جودر 2

يواصل "جودر" سعيه لمساندة أشقائه رغم الجفاء الذي يواجهه من أخيه الأكبر ضمن أحداث مسلسل جودر 2، حيث اشترى لهم منزلًا وأحضر لهم الطعام، إلا أن ذلك لم يشفع له عند أخيه الذي لا يزال متحفظًا تجاهه.

في ظل غياب جودر، استطاعت زوجته "جيهان الشماشرجي" أن تدير محل الأقمشة بكفاءة، وعندما طلب منها أن تأخذ قسطًا من الراحة رفضت، وأصرت على مواصلة العمل للحفاظ على نجاح المشروع.

يواصل "جودر" مساعيه الخيرية، إذ طلب من "أم صبروت" (عايدة رياض) أن تزوده بكشف بأسماء الأرامل والأيتام لمساعدتهم وإطعامهم.

كما استخدم "جراب الطعام" لتلبية رغبات زوجته "شروق" وتقديم الطعام الذي تشتهيه، فضلًا عن تخصيص مكان لإطعام المحتاجين.

على صعيد آخر، تمكن "الشماعيون" من فرض سيطرتهم على قصر "أحمد بدير"، فيما تم خداع ابنته "تارا عماد" من قِبل "شواهي" (نور اللبنانية)، التي استغلت سذاجتها لتحقيق أهدافها.

تتطور الأحداث مع اختفاء "عبد الأحد"، الذي لم يعد يرسل أي رسائل إلى "جودر"، في حين يتفق أبناء "شمعة" على تنفيذ خطة جديدة دون علم "شواهي".

في هذه الأثناء، تتمكن "جوهرة" من سرقة رسالة مهمة من عمها "عبد الرحيم"، ليظهر لاحقًا "داهش" في هيئة فأر داخل غرفة "جودر"، حاملًا رسالة تحذيرية من "عبد الأحد" تخبره بأن "الشمعيين" باتوا على دراية بأمر الكنوز، ما يستدعي توخي الحذر والاستعداد لمواجهة أي خطر.

على الرغم من إطلاق سراح "جوهرة" بعد ضغوط من "عبد الرحيم" على شقيقه "عبد الأحد"، إلا أنها تقرر التعاون مع "شواهي" لتنفيذ خطتها في الانتقام من "جودر".

لاحقًا، تلتقي الاثنتان لمناقشة خطتهما، حيث تبدأ "جوهرة" في مراقبة عمها والتلاعب به للحصول على الرسالة التي قد تساعدهما في الوصول إلى الكنوز.

وفي سياق آخر، يفكر "شهريار" في التكفير عن جرائمه السابقة بحق النساء، فيقرر أن يعترف بذنبه أمام الجميع وتعويض أهالي الفتيات، وهي الخطوة التي لاقت دعمًا وتشجيعًا من شهر زاد، التي رأت في هذا القرار خطوة إيجابية نحو الإصلاح.

عند عودة "جودر" إلى منزله برفقة زوجته، يجتمع بأشقائه ويطلب من "شروق" زيارة منزل والدها ليوم واحد، حتى يتمكن من تدبير مسكن لشقيقيه لكن "سالم" يبدي اعتراضه، معتبرًا أن المنزل يعود لوالدهم وليس من حق "جودر" التصرف فيه، بينما يذكره "سليم" بأنهما تنازلا عنه منذ زمن.

تتواصل الصراعات والمؤامرات داخل القصر وخارجه، حيث تتحرك كل الشخصيات وفق مخططاتها الخاصة، مما يزيد من حدة التوتر والتشويق في الحلقة، ويترك المشاهد في ترقب لما سيحدث في الحلقات القادمة.



قائمة أبطال مسلسل جودر 2

يشارك في بطولة مسلسل جودر 2 نخبة من النجوم، من بينهم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، ووفاء عامر، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

مواعيد عرض مسلسل جودر 2

تبدأ قناة DMC بعرض الجزء الثاني من مسلسل جودر 2، يوميًا في تمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، مع توفير مواعيد إعادة في الساعة 6:15 صباحًا و12:00 ظهرًا، ليتمكن المشاهدون من متابعته في أوقات مختلفة.

مسلسل جودر 2

أحداث مسلسل جودر 2

يواصل مسلسل جودر 2، سرد مغامرات "جودر الصياد" المستوحاة من قصص "ألف ليلة وليلة"، حيث يخوض رحلة شيقة للبحث عن كنوز الحكيم شمردل، ويواجه العديد من التحديات داخل الكهف الأسطوري، مما يزيد من التشويق والإثارة في الأحداث.

نجاح مسلسل جودر 2

حظي الجزء الأول من مسلسل جودر، الذي عُرض في رمضان 2024، بإعجاب واسع من المشاهدين، مما دفع صناع العمل إلى تقديم الجزء الثاني من مسلسل جودر 2 ضمن السباق الدرامي لموسم رمضان 2025، وسط توقعات بتحقيق نجاح مماثل أو يفوق الجزء الأول.

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