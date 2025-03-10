مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا والقنوات الناقلة.. وملخص الحلقة 9

يعتبر مسلسل حكيم باشا واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية التي تنافس في الموسم الرمضاني الحالي 2025، حيث تجمع أحداثه بين الإثارة والتشويق، فهو يتناول عالم تجارة الآثار والصراعات الدائرة بين الخير والشر.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويرصد موقع الموجز مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا والقنوات الناقلة له، يُعرض مسلسل حكيم باشا، يومياً طوال شهر رمضان 2025 عبر شاشة قنوات CBC في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، ويعاد مرة أولى في تمام الساعة الثانية عشرة والربع صباحًا، مع إعادته للمرة الثالثة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، كما يعرض أيضاً عبر قناة CBC Drama في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع إعادة للمرة الأولى في تمام الساعة الواحدة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة السادسة صباحًا.

مسلسل حكيم باشا

وبخصوص موعد عرض مسلسل حكيم باشا على قناة الحياة، فيُعرض في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، مع إعادة أولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، وإعادة للمرة الثانية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، والإعادة الثالثة في تمام الساعة الواحدة والربع ظهرًا كما يُتاح أيضًا على منصتي شاهد وWatch it.

أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة التاسعة

استهلت الحلقة التاسعة من مسلسل حكيم باشا بدخول "حكيم"مصطفى شعبان للمقبرة بصحبة ابنه، حيث قام بشرائها بعد أن دفع الأموال المطلوبة،ثم تفاجأ "غراب" أحمد فهيم ببيع المقبرة لشخص آخر، وكان برفقته "واصل"رياض الخولي ونجله "شبل" أحمد عبد الله محمود وعند لقائهم بحكيم، علموا أنه هو من قام بشراء المقبرة.

مسلسل حكيم باشا

في تلك اللحظة، حضر "سليم"منذر رياحنة إلى المكان، وطلب منه غراب أن يبلغ الشرطة عن عمليات تهريب الآثار، واستجاب لمطلبه، وبالفعل تم القبض على حكيم خلال عودته بالسيارة حيث عثروا على الآثار بحوزته، واختتمت الحلقة بمشهد وجود حكيم في قسم الشرطة، حيث تذكر عائلته، وأدى المطرب طارق الشيخ إحدى الرباعيات، قبل إصدار قرار بترحيله للنيابة في اليوم التالي.

أبطال مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وهو بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجده منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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