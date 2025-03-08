موعد عرض مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان في رمضان 2025

موعد عرض مسلسل حكيم باشا .. يواصل النجم مصطفى شعبان تألقه في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا"، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على عدد من القنوات الفضائية، بالإضافة إلى منصة Watch It الرقمية.

ويحمل مسلسل حكيم باشا طابعًا دراميًا صعيديًا مليئًا بالصراعات والمكائد العائلية، ليقدم مصطفى شعبان لونًا جديدًا من الأدوار في مسيرته الفنية.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية حول موعد عرض مسلسل حكيم باشا :

مواعيد عرض وإعادة مسلسل حكيم باشا يمكن متابعته وفق الجدول التالي:

قناة CBC العرض الأول: 7:15 مساءً الإعادة الأولى: 12:15 صباحًا الإعادة الثانية: 3:00 مساءً قناة CBC دراما العرض الأول: 9:00 مساءً الإعادة الأولى: 1:30 صباحًا الإعادة الثانية: 6:00 صباحًا الإعادة الثالثة: 10:30 صباحًا قناة الحياة العرض الأول: 9:30 مساءً الإعادة الأولى: 2:30 صباحًا الإعادة الثانية: 9:30 صباحًا الإعادة الثالثة: 1:15 ظهرًا

كما يتاح المسلسل عبر منصة Watch It الرقمية، ليتمكن المشاهدون من متابعته في أي وقت.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي درامي مليء بالصراعات والتشويق، حيث يجسد مصطفى شعبان شخصية حكيم، الذي يجد نفسه متورطًا في صراعات عائلية شرسة بعدما يتولى إدارة تجارة عمه في الآثار. سرعان ما تشتعل نيران الطمع والغيرة بين أبناء العائلة، مما يدفعهم إلى التآمر ضده ومحاولة الإيقاع به، لتبدأ سلسلة من الأحداث المشوقة التي تكشف عن أسرار وخبايا عائلة الباشا.

أبطال مسلسل حكيم باشا

يضم العمل نخبة من النجوم، حيث يشارك إلى جانب مصطفى شعبان كل من:دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، وغيرهم.

المسلسل من تأليف: محمد الشواف، وإخراج: أحمد خالد أمين، وإنتاج: شركة سينرجي.

مسلسل "حكيم باشا".. دراما صعيدية بطابع مختلف

مع تصاعد الأحداث والمواجهات بين أبناء العائلة، يبدو أن مسلسل "حكيم باشا" سيكون واحدًا من أكثر الأعمال إثارة وجاذبية في موسم رمضان 2025، حيث يحمل الكثير من المفاجآت والتطورات التي ستجعل الجمهور في حالة ترقب دائم. فهل سيتمكن حكيم من النجاة وسط هذه المؤامرات؟ هذا ما ستكشفه الحلقات القادمة.

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