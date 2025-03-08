ملخص أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه.. الحلقة السابعة لقاء عاطفي وهجوم مسلح

تصاعدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل قلبي ومفتاحه، بطولة مي عز الدين وآسر ياسين، والعمل مكون من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

في إطار ذلك يرصد الموجز أحداث الحلقة السابعة وكافة التفاصيل حول مسلسل قلبي ومفتاحه.



مسلسل قلبي ومفتاحه

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل قلبي ومفتاحه

بدأت الحلقة بسفر أشرف عبد الباقي برفقة عايدة رياض إلى الإسكندرية لقضاء شهر العسل ضمن أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه، بينما لا يزال آسر ياسين مصرًا على ترك العمل مع دياب، طليق مي عز الدين.

في تصاعد للأحداث، قام أحمد خالد صالح بتدبير مؤامرة ضد آسر ياسين، حيث دفعه لشرب الخمور وجلب له فتاة أجنبية، ثم قام بتصويره في وضع مخل وهو غير واعي لما يحدث، في محاولة لتشويه صورته أمام دياب.

التقى آسر ياسين بـ ميار، التي بدأت تعبر له عن مشاعرها بعبارات مليئة بالود والحنين، مما يعكس تطورًا جديدًا في علاقتهما.

شهدت الحلقة أحداثًا مشوقة عندما تعرض منزل دياب لهجوم مسلح من قبل مجموعة رجال، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار وسقوط أحد رجاله قتيلًا.

اختُتمت الحلقة بمشهد قوي، حيث توجه آسر ياسين إلى دياب مطالبًا إياه بوصل الأمانة الذي تبلغ قيمته مليون جنيه، معلنًا أنه لن يستمر في العمل معه، لكن المفاجأة كانت في نظرات دياب، الذي قرر الانتقام من آسر، مما ينذر بمزيد من التصعيد في الحلقات القادمة.

مسلسل قلبي ومفتاحه

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

يُعرض مسلسل قلبي ومفتاحه خلال شهر رمضان 2025 عبر عدة قنوات ومنصات رقمية، وجاءت المواعيد كالتالي: قناة ON حيث يكون العرض الأول في الساعة 11:00 مساءً والإعادة: الساعة 8:00 صباحًا.

كما تعرض حلقات مسلسل قلبي ومفتاحه على قناة ON Drama، والعرض الأول في الساعة 9:00 مساءً والإعادة في الساعة 6:00 صباحًا.

كما يتوفر المسلسل عبر منصة Watch It الرقمية بالتزامن مع العرض التلفزيوني.

أبطال وشخصيات مسلسل قلبي ومفتاحه

يضم مسلسل قلبي ومفتاحه نخبة من نجوم الدراما، أبرزهم: آسر ياسين (محمد)، مي عز الدين (ميار)، دياب (أسعد)، أشرف عبد الباقي (شناوي)، أحمد خالد صالح (إسماعيل)، سما إبراهيم (ثريا)، حازم سمير، عايدة رياض (مهجة)، تقى حسام، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، أسامة أبو العطا، محمد ميزو، المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub (سعدي-جوهر).

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

تدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي حول ميار (مي عز الدين)، التي تواجه أزمة بعد طلاقها ثلاث مرات من زوجها أسعد (دياب)، ما يجعل عودتها إليه مستحيلة إلا بعد زواجها من رجل آخر.

تتصاعد الأحداث عندما تلتقي بـمحمد (آسر ياسين)، وهو سائق أوبر، حيث تنشأ بينهما علاقة معقدة تتداخل مع ظروفها الشخصية والمجتمعية.

المسلسل يقدم قصة مشوقة مليئة بالمفاجآت والصراعات العاطفية والاجتماعية، ومن المتوقع أن يحظى بمتابعة واسعة خلال الموسم الرمضاني.

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