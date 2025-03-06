مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة الخامسة..القدر يجمع مرة أخرى آسر ياسين ومي عز الدين

تصاعدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة مي عز الدين وآسر ياسين، وذلك بعد عرضها في الساعات الماضية، التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

في إطار ذلك يرصد الموجز أحداث الحلقة الخامسة وكافة التفاصيل حول مسلسل قلبي ومفتاحه.

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل قلبي ومفتاحه

تبدأ الحلقة الخامسة من مسلسل قلبي ومفتاحه، بمواجهة حادة بين دياب وشقيقته، حيث يحاول معرفة هوية الشخص الذي ترتبط به، لكنها ترفض الإفصاح عن أي تفاصيل.

في الوقت نفسه، يظل دياب في فترة خطوبة مع طليقته ميار، التي تلعب دورها الفنانة مي عز الدين، والتي اقترحت فكرة الخطوبة المؤقتة حتى تُحل مشكلة "المحلل" ضمن أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه.

تعود جذور الأحداث إلى الحلقة الرابعة، حيث يعثر دياب على رسالة غرامية مخبأة داخل قطعة طعمية، مما يدفعه للنزول غاضبًا لمواجهة صاحب محل الطعمية، محمود عزب، متهمًا إياه بوضع الرسالة لكن أشرف عبد الباقي يتدخل للدفاع عنه، معلنًا أن الرسالة تخصه، فيجد نفسه في موقف مفاجئ يؤدي إلى زواجه من والدة دياب، والتي تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض.

تتوالى المفاجآت مع كتب كتاب أشرف عبد الباقي من عايدة رياض، ليكون القدر حاضرًا بقوة في المشهد، حيث يحضر آسر ياسين المراسم بحكم صلة القرابة، إذ إن أشرف عبد الباقي هو خاله.

المفاجأة الأكبر تحدث عندما تلتقي ميار بآسر ياسين بعد ان اختفت من حياته بعد زواجها مباشرة، وطلبت الطلاق في اللحظة نفسها، تاركة العديد من التساؤلات والغموض في حياة آسر ياسين.

مسلسل قلبي ومفتاحه

مواعيد العرض والإعادة لمسلسل قلبي ومفتاحه

يُعرض مسلسل قلبي ومفتاحه خلال شهر رمضان 2025 عبر عدة قنوات ومنصات رقمية، وجاءت المواعيد كالتالي: قناة ON حيث يكون العرض الأول في الساعة 11:00 مساءً والإعادة: الساعة 8:00 صباحًا.

كما تعرض حلقات مسلسل قلبي ومفتاحه على قناة ON Drama، والعرض الأول في الساعة 9:00 مساءً والإعادة في الساعة 6:00 صباحًا.

كما يتوفر المسلسل عبر منصة Watch It الرقمية بالتزامن مع العرض التلفزيوني.

أبطال وشخصيات مسلسل قلبي ومفتاحه

يضم مسلسل قلبي ومفتاحه نخبة من نجوم الدراما، أبرزهم: آسر ياسين (محمد)، مي عز الدين (ميار)، دياب (أسعد)، أشرف عبد الباقي (شناوي)، أحمد خالد صالح (إسماعيل)، سما إبراهيم (ثريا)، حازم سمير، عايدة رياض (مهجة)، تقى حسام، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، أسامة أبو العطا، محمد ميزو، المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub (سعدي-جوهر).

مسلسل قلبي ومفتاحه

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

تدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي حول ميار (مي عز الدين)، التي تواجه أزمة بعد طلاقها ثلاث مرات من زوجها أسعد (دياب)، ما يجعل عودتها إليه مستحيلة إلا بعد زواجها من رجل آخر.

تتصاعد الأحداث عندما تلتقي بـمحمد (آسر ياسين)، وهو سائق أوبر، حيث تنشأ بينهما علاقة معقدة تتداخل مع ظروفها الشخصية والمجتمعية.

المسلسل يقدم قصة مشوقة مليئة بالمفاجآت والصراعات العاطفية والاجتماعية، ومن المتوقع أن يحظى بمتابعة واسعة خلال الموسم الرمضاني.

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