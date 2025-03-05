مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه على القنوات والمنصات

يواصل مسلسل "قلبي ومفتاحه" جذب اهتمام الجمهور منذ بداية عرضه في الموسم الرمضاني، بفضل أحداثه المشوقة والعلاقات المتشابكة بين شخصياته ومع توالي الحلقات، تتصاعد وتيرة الإثارة والتشويق، حيث شهدت الحلقة الثالثة مفاجآت غير متوقعة قلبت مجرى الأحداث.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

زواج ميار ومحمد عزت.. خطوة غير محسوبة

في تطور صادم، تتزوج ميار (مي عز الدين) من محمد عزت (آسر ياسين) كحل مؤقت، حتى تتمكن من العودة إلى زوجها السابق أسعد (دياب). لكن الزواج لم يكن سوى خطوة شكلية، سرعان ما تحولت إلى عبء ثقيل عليها، مما دفعها لاختلاق حيلة للهرب من الفندق، مدعية أن ابنها مريض وتحتاج إلى رؤيته فورًا.

طلاق سريع في ليلة واحدة

لم يدم الزواج طويلًا، إذ تفاجأ محمد عزت بطلب ميار للطلاق بعد وقت قصير من عقد القران، مؤكدة أنها لا تستطيع الاستمرار في هذه الزيجة. ورغم أن العصمة في يدها، فضلت أن يطلقها بنفسه، وبالفعل استجاب لطلبها قبل أن تودعه.

أسعد في ورطة.. يواجه السجن بسبب مشاجرة

على الجانب الآخر، تتفاقم مشاكل أسعد بعد تورطه في مشاجرة مع أحد العمال، بسبب طلب طليقته منال تغيير كالون باب منزلها. الاعتداء أدى إلى إصابة العامل بفقدان ذاكرة مؤقتة، تستلزم علاجًا لمدة 21 يومًا، مما يعرض أسعد لخطر السجن.

مواعيد عرض مسلسل "قلبي ومفتاحه"

يمكن للجمهور متابعة أحداث المسلسل في الأوقات التالية:قناة ON: الساعة 11:00 مساءًقناة ON دراما: الساعة 9:00 مساءًمنصة WATCH IT: متاحة للمشاهدة بالتزامن مع العرض التلفزيوني.

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