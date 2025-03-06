موعد إعادة عرض مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة الخامسة في رمضان 2025

عرض الحلقة الخامسة من "قلبي ومفتاحه" اليوم.. تستعد قناة ON اليوم لعرض الحلقة الخامسة من مسلسل "قلبي ومفتاحه"، بطولة النجم آسر ياسين، وذلك في تمام الساعة 11 مساءً، ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

أبرز أحداث الحلقات السابقة من "قلبي ومفتاحه" شهدت الحلقات السابقة تصاعدًا دراميًا في الأحداث، حيث وقع آسر ياسين في حب مي عز الدين، ليبدأ في البحث عنها بشتى الطرق وفي تطور غير متوقع، اتفق آسر ياسين مع دياب على العمل معه بعد تحرير إيصال أمانة بقيمة مليون جنيه.

ومن ناحية أخرى، عرضت مي عز الدين الزواج على آسر ياسين، الذي وافق بدوره، ليتم الزواج عرفيًا مع منح العصمة في يدها. ومع تصاعد الأحداث، تعرض دياب للقبض عليه وتم اقتياده إلى قسم شرطة الهرم بتهمة الاعتداء، مما أضاف بعدًا دراميًا جديدًا إلى القصة.

تفاصيل الحلقة الٲولى

تفاصيل الحلقة الأولى من المسلسل انطلقت الحلقة الأولى بأحداث مثيرة، حيث كان دياب يبحث عن محلل لطليقته مي عز الدين بعد أن طلقها ثلاث مرات. وفي الوقت نفسه، قام آسر ياسين ببيع سيارته الفاخرة واستبدالها بسيارة أخرى أقل سعرًا ليعمل عليها كسائق عبر تطبيقات النقل.

معلومات عن مسلسل "قلبي ومفتاحه" "قلبي ومفتاحه" هو مسلسل درامي يتألف من 15 حلقة، يتم عرضه عبر قنوات المتحدة ومنصة واتش إت، ويعد من أبرز المسلسلات المنتظرة في رمضان 2025.

قصة وٲبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

قصة مسلسل "قلبي ومفتاحه" يجسد آسر ياسين في المسلسل دور سائق فقد عمله في قطاع الأدوات الطبية بسبب تداعيات جائحة كورونا، ليجد نفسه في تحديات جديدة تغير مجرى حياته.

أبطال مسلسل "قلبي ومفتاحه"

يضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم:آسر ياسين،مي عز الدين،دياب،أشرف عبد الباقي،أحمد خالد صالح وغيرهم.

المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، الذي يعود إلى دراما رمضان بعد غياب طويل منذ تقديمه مسلسل "لعبة نيوتن".

محمود عزب يظهر بشكل مختلف في "قلبي ومفتاحه" على جانب آخر، عبر الفنان محمود عزب عن سعادته بالمشاركة في المسلسل، حيث يجسد شخصية جديدة بعيدة عن أدواره الكوميدية المعتادة. وأكد أن ترشيحه للدور جاء من قبل المخرج تامر محسن، الذي أراد تقديمه في إطار مختلف.

عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان يعد "قلبي ومفتاحه" بمثابة عودة قوية للمخرج تامر محسن إلى الساحة الدرامية بعد نجاحه الكبير في مسلسل "لعبة نيوتن"، والذي كان من أبرز الأعمال الرمضانية في حينها.

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