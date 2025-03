مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه والتفاصيل الكاملة للعمل

3/5/2025 1:20:56 AM

يواصل مسلسل "قلبي ومفتاحه" تصدر اهتمامات الجمهور خلال الموسم الرمضاني، حيث تمكن من جذب الأنظار منذ عرض أولى حلقاته، بفضل الأحداث المشوقة والعلاقات المعقدة التي تجمع بين أبطاله ومع تتابع الحلقات، تتزايد وتيرة الإثارة والتشويق، خاصة مع المفاجآت التي حملتها الحلقة الثالثة.

ميار تتزوج محمد عزت في قلبي ومفتاحه

شهدت الحلقة الثالثة من المسلسل تطورات درامية مفاجئة، حيث تتزوج ميار (مي عز الدين) من محمد عزت (آسر ياسين) ليكون مجرد محلل، حتى تتمكن من العودة إلى زوجها السابق أسعد (دياب). لكن رغم زواجها، تعيش حالة من التوتر الشديد، مما يدفعها لاختلاق حيلة للهرب من الفندق بحجة أن ابنها مريض وتحتاج إلى رؤيته فورًا.

طلاق سريع في ليلة الزواج

يفاجأ محمد عزت بعد وقت قصير من الزواج بطلب ميار للطلاق، مؤكدة أن ظروفها لا تسمح لها بالاستمرار في هذه الزيجة. ورغم أن العصمة في يدها، ترفض تطليق نفسها وتطلب منه إنهاء الأمر بنفسه، وبالفعل يطلقها قبل أن تودعه.

أسعد يواجه خطر السجن

على الجانب الآخر، تتصاعد الأزمات في حياة أسعد، حيث يتم القبض عليه بسبب اعتدائه على أحد العمال، بعد أن طلبت طليقته منال تغيير كالون باب منزلها. تسبب الاعتداء في إصابة العامل بفقدان ذاكرة مؤقتة، تستلزم علاجًا لمدة 21 يومًا، مما يضع أسعد في مواجهة احتمال السجن.

مواعيد عرض مسلسل "قلبي ومفتاحه"

يمكن للجمهور متابعة مسلسل "قلبي ومفتاحه" في الأوقات التالية:قناة ON: الساعة 11:00 مساءً قناة ON دراما: الساعة 9:00 مساءً منصة WATCH IT: متاحة للمشاهدة بالتزامن مع العرض التلفزيوني.

