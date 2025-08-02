استقرار نسبي في أسعار البقوليات اليوم السبت 2 أغسطس 2025 في الأسواق

شهدت أسعار البقوليات استقرارًا ملحوظًا مؤخرًا ، اليوم السبت الموافق 2 اغسطس 2025م ، مع توافر المعروض بكميات جيدة في الأسواق المصرية.

وتُعدّ البقوليات سلعة أساسية في الوجبة المصرية اليومية لاحتوائها على قيم غذائية عالية وأسعار مناسبة.

ويُلاحظ أن الطلب على بعض أصنافها يرتفع في المواسم الباردة؛ فعلى سبيل المثال، رافق فصل الشتاء زيادة في الاستهلاك خاصة للعدس الأصفر. ويُرجع خبراء تجارة التموين هذا الاستقرار الحالي في الأسعار إلى وفرة الإنتاج المحلي ومراقبة السوق من الجهات المعنية، بحيث تتوازن مستويات العرض والطلب نسبياً مع اختلاف بسيط حسب جودة الصنف ومكان البيع.

أسعار بعض أصناف البقوليات الأساسية

الفول البلدي: يتراوح سعر الكيلو الآن بين نحو 42 إلى 48 جنيهًا في بعض الأسواق، بينما سجل في دلتا مصر (الغربية) ما بين 55 إلى 70 جنيهًا.

الفول المدشوش (المجروش): يبلغ حوالي 64 جنيهًا للكيلو بناءً على بيانات رسمية حديثة، مع ملاحظة أنه قد يرتفع إلى نحو 65–80 جنيهًا في بعض الأسواق المحلية.

العدس الأصفر: سجل خلال الأشهر الأخيرة نحو 52 إلى 58 جنيهًا للكيلو، وترتفع أسعاره أحيانًا إلى 55 إلى 70 جنيهًا حسب الجودة.

يُذكر أن الإقبال على العدس الأصفر يزداد في الشتاء لكثرة استخدامه في الشوربات والوجبات الدافئة.

العدس (أبو جبة): يبلغ سعره عادة بين 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو، ويُستخدم مثل الفول في الوجبات الشعبية، حيث يعدُّ مكونًا أساسيًا في طبق الكشري المصري.

الحمص: يتراوح سعر الكيلو الحالي بين 50 إلى 65 جنيهًا، ويُستخدم في أطعمة مثل الطحينة والفلافل (الطعمية)، كما يشتهر في بعض الوجبات الشتوية.

الفاصوليا البيضاء: تراوح سعر الكيلو بين 60 إلى 70 جنيهًا في التقديرات الأخيرة، فيما سجل في دلتا مصر حوالي 70 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

وتبقى من المصادر الهامة للألياف والبروتين في النظام الغذائي المصري.

الفاصوليا الحمراء: يتراوح سعرها بين 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو حسب النوع والجودة.

الفاصوليا الصفراء: يتراوح سعر الكيلو بين 60 إلى 90 جنيهًا.

البازلاء المجففة: تراوح سعر الكيلو بين 40 إلى 60 جنيهًا.

اللّوبيا: بلغ سعرها نحو 75 إلى 85 جنيهًا في فبراير الماضي، وتتراوح حاليًا بين 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو حسب النوع.

بشكل عام، تعكس هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في السوق نتيجة توازن العرض مع الطلب، مع اختلافات بسيطة بين المحافظات وجودة المنتج. ومع ذلك، فإن الأسعار قد تتغير سريعًا حسب تقلبات العرض والطلب الموسمية أو تدخلات السوق المختلفة، لذا تظل الجهات الرقابية تتابع الأسواق لضمان عدم حدوث زيادات حادة فجائية في أسعار هذه السلع الأساسية.

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