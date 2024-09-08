شوف وصلت كام .. ننشر أسعار البقوليات اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024

شوف وصلت كام .. تُعتبر البقوليات من المصادر الرئيسية للبروتين النباتي، مما يجعل متابعة أسعارها اليومية أمرًا مهمًا. خاصة أنها تعد بديلاً مفيداً للحوم والأسماك، لكونها تتسم بأسعارها المتوسطة.

في هذا السياق، يقدم موقع "الموجز" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الحبوب والبقوليات في الأسواق المصرية، اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024 بناءً على بيانات من تجار الجملة والتجزئة. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الفول البلدى :

سعر كيلو الفول البلدى تراوح سعره ما بين 40 إلى 45 جنيهًا .

سعر الفول المستورد :

كما سجل سعر كيلو الفول المستورد ما بين 38 إلى 40 جنيهًا.

سعر الفول المدشوش :

سجل سعر الفول المدشوش ما بين 38 إلى 40 جنيهًا.

اسعار الحمص :

فى حين سجل سعر كيلو الحمص نحو 145 الى 153 جنيهًا .. أما اردب الحمص فقد سجل 7000 ألاف جنيهًا

سعر الفاصوليا البيضاء :

تراوح سعر كيلو الفاصوليا البيضاء من 75 إلى 80 جنيهًا .. كما سجل سعر الطن من 65 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيهًا

سعر العدس :

وتراوح سعر كيلو العدس ما بين 72 إلى 75 جنيهًا

سعر العدس بجبه :

أما سجل سعر كيلو العدس بجبه ما بين 65 إلى 70 جنيهًا .

سعر الترمس :

فى حين تراوح كيلو الترمس تراوح ما بين 48 ( مستورد) و 49 جنيها ( محلى)

سعر اللوبيا :

سجل سعر كيلو اللوبيا 120 إلى 125 جنيهًا وسعر اللوبيا المستوردة 65 جنيهًا

سعر كيلو السمسم :

بينما سجل سعر كيلو السمسم ما بين 160 إلى 165 جنيهًا .. كما سجل سعر طن السمسم الأبيض بلدى 90 ألف جنيهًا

سعر ذرة الفشار :

سجل سعر كيلو الذرة الفشار ما بين 50 إلى 55 جنيهًا

قمح بليله :

سجل كيلو القمح البليه 30 جنيهًا.

فوائد وأضرار البقوليات : نصائح للاستخدام الصحي

تعتبر البقوليات جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي في العديد من الثقافات، إذ توفر فوائد صحية متنوعة، لكنها قد تسبب بعض الآثار الجانبية لبعض الأشخاص. نستعرض هنا فوائد وأضرار البقوليات:

فوائد البقوليات :

- مصدر غني بالبروتين والألياف، مما يعزز صحة الهضم ويمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة.

- منخفضة السعرات الحرارية والدهون المشبعة، مما يجعلها خيارًا صحيًا لتلبية احتياجات البروتين دون زيادة في السعرات الحرارية والدهون.

- غنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ب، الحديد، والمغنيسيوم.

- تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، السكري، والسرطان عند تناولها بانتظام.

أضرار البقوليات :

- قد تسبب لبعض الأشخاص الغازات والانتفاخات.

- قد تتفاعل مع بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وأدوية تخفيض الكولسترول.

- تحتوي بعض البقوليات على مادة الأنتين السامة، التي تُزال عادةً أثناء الطهي.

- قد تكون بعض الأشخاص حساسين لبعض الأنواع مثل الفول السوداني.

ينصح بتضمين البقوليات في النظام الغذائي بشكل متوازن، مع غسلها وتنقيتها جيدًا قبل الطهي. وفي حالة وجود أي مشاكل صحية أو حساسية، يُفضل استشارة الطبيب.

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