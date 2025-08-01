تفاصيل حادث حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي.. منظم الحفل يكشف الحقيقة

شهد حفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي، مساء أمس، حادثًا مؤسفًا بعد انفجار في معدات العرض الناري، ما أسفر عن إصابة اثنين من فريق العمل. وأثار الحادث حالة من الجدل بين الجمهور والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول أسبابه وتداعياته، ويرصد الموجز التفاصيل.

منظم الحفل يصف الحادث بالمؤسف

قال ياسر أحمد الحرير، منظم حفل محمد رمضان، في منشور عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، إن ما جرى كان "حادثًا عرضيًا مؤسفًا"، مشيرًا إلى أن الانفجار وقع في إحدى معدات العرض الناري (الفاير شو)، وهو ما تسبب في إصابة شخصين من طاقم العمل.

وأوضح الحرير أنه يتعاقد بشكل يومي مع شركات متخصصة في تجهيزات المسرح، مؤكّدًا أن الشركة المسؤولة عن المعدات قد حصلت على جميع التصاريح الحكومية اللازمة، وأن تجهيزات الحفل تمت وفق القوانين والأطر الرسمية.

محمد رمضان يطمئن على المصابين

حرص الفنان محمد رمضان على التوجه إلى مستشفى العلمين للاطمئنان على حالة المصابين، مؤكدًا تضامنه الكامل مع فريق العمل وتقديره لجهودهم. وأكد رمضان في تصريحات مقتضبة، أن الحادث خارج عن إرادته تمامًا، وأنه يثق في قدرة الجهات المختصة على متابعة التحقيقات.

لا علاقة للفنان أو المنظمين بالحادث

الحرير شدّد في منشوره على أن الحادث لا يمت بأي صلة للفنان محمد رمضان أو للمنظمين الرئيسيين للحفل، مضيفًا:

"أنا متواجد وجاهز تمامًا لأي تحقيق من الجهات المختصة، وأدعو الله أن يشفي المصابين."

كما أكد أن الحفل كان منظمًا وفق قواعد السلامة والإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن الانفجار كان أمرًا عرضيًا لا يمكن التنبؤ به.

الجهات المختصة تتولى التحقيق

من المتوقع أن تواصل الجهات المختصة التحقيق في أسباب الانفجار، خصوصًا مع تداول شائعات حول ما إذا كان الحادث ناتجًا عن انفجار أسطوانة غاز أم بسبب خلل فني في معدات العرض الناري. وحتى الآن، تشير المؤشرات الرسمية إلى أن الحادث نتج عن عطل فني في إحدى المعدات، دون وجود أي شبهة جنائية.

الحفل كان منظماً وتحت إشراف رسمي

واختتم منظم الحفل تصريحاته بالتأكيد على أن الفعالية كانت خاضعة لإشراف الجهات المسؤولة، وأن جميع الإجراءات القانونية اتبعت بشكل كامل، موضحًا أن ما حدث لن يؤثر على استكمال الفعاليات الفنية المقررة خلال موسم الصيف بالساحل الشمالي.

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