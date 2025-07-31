فيلم روكي الغلابة يتصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه بإيرادات ضخمة

روكي الغلابة يحقق نجاحًا كبيرًا منذ اليوم الأول

شهدت دور العرض السينمائي في مصر إقبالًا جماهيريًا واسعًا على فيلم "روكي الغلابة" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، والذي انطلق عرضه يوم الأربعاء ضمن موسم أفلام الصيف 2025، ونجح الفيلم في تصدر قائمة الإيرادات، محققًا بداية قوية تؤكد توق الجمهور للأعمال الكوميدية ذات الطابع الاجتماعي، ويرصد الموجز التفاصيل.

إيرادات قياسية في أول يوم عرض

وفقًا لبيانات شباك التذاكر، حقق فيلم "روكي الغلابة" في يومه الأول إيرادات بلغت 2 مليون و516 ألف جنيه، ليتربع على قمة قائمة الأفلام المعروضة حاليًا، متفوقًا على باقي المنافسين في موسم الصيف.

أبطال فيلم روكي الغلابة

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم إلى جانب دنيا سمير غانم، منهم:

محمد ممدوح الذي يجسد دورًا محوريًا في الأحداث.

الذي يجسد دورًا محوريًا في الأحداث. محمد ثروت صاحب الأدوار الكوميدية المميزة.

صاحب الأدوار الكوميدية المميزة. بيومي فؤاد الذي يعد من أكثر النجوم حضورًا في السينما المصرية بالفترة الأخيرة.

الفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، مما يجعله عملًا فنيًا متكاملًا يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.

دنيا سمير غانم في أول بطولة سينمائية مطلقة

تخوض الفنانة دنيا سمير غانم أول تجربة لها كبطلة مطلقة على شاشة السينما من خلال "روكي الغلابة"، وتؤدي في الفيلم دور بودي جارد (حارسة شخصية) لأحد الأشخاص الذي يقوم بدوره الفنان محمد ممدوح، وهو دور يمثل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية بعد نجاحها الكبير في البطولات التلفزيونية.

قصة الفيلم وأسلوبه

يتناول "روكي الغلابة" مزيجًا من الكوميديا والدراما، حيث يقدم صورة جديدة عن كفاح البسطاء في إطار كوميدي خفيف، مع إبراز الجانب الإنساني للشخصيات، ويعتمد المخرج أحمد الجندي على إيقاع سريع وأحداث متلاحقة، ما يجعل الفيلم مناسبًا لأجواء موسم الصيف.

موسم صيف سينمائي ساخن

يأتي نجاح "روكي الغلابة" في ظل منافسة قوية بين عدة أفلام جديدة، لكن الإقبال الكبير الذي حققه منذ اليوم الأول يضعه في صدارة السباق السينمائي، ويفتح الباب أمام إمكانية استمرار تصدره لشباك التذاكر خلال الأسابيع المقبلة.

توقعات باستمرار النجاح

يتوقع خبراء السينما أن يواصل الفيلم حصد إيرادات مرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي تحظى بها دنيا سمير غانم، ووجود نخبة من نجوم الكوميديا الذين يجذبون الجمهور من مختلف الأعمار.

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