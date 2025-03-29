مسلسل عايشة الدور الحلقة 14.. كشف حقيقة عايشة وفضيحة في الجامعة

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل عايشة الدور، بطولة دنيا سمير غانم، أحداث جديدة وتطورات في حياة "عايشة"، العمل المكون من 15 حلقة في إطار تشويقي اجتماعي، ويضم العمل أغاني واستعراضات نوستولجيا ويناقش العمل الفروق بين الأجيال.



يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.



مسلسل عايشة الدور

أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل عايشة الدور

تتفاجأ عايشة بعودة أختها وابنتها فطيمة من الخارج، مما يضعها في موقف صعب، خاصة بعد اكتشافها أن فطيمة التحقت بالجامعة، بينما كانت هي تنتحل شخصيتها هناك. تحاول عايشة منعها وإقناعها بالتسجيل في جامعة أخرى، لكن فطيمة تصر على موقفها.

في محاولة لكشف حقيقة عايشة، تقوم نسمة بنشر صورها على موقع إلكتروني، مما يتسبب في انتشار الفضيحة داخل الجامعة وإثارة الجدل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

تقرر عايشة مواجهة الأستاذ الجامعي والاعتراف بالحقيقة، لكنها لا تتمكن من ذلك في الوقت المناسب، إذ تسبقها رئيسة الجامعة وتكشف الأمر للأستاذ.

في هذه السياق، تصل فطيمة إلى الجامعة وتكتشف أن خالتها كانت تنتحل شخصيتها طوال الوقت.

بعد الفضيحة، يتخذ طلاب الجامعة موقفًا ضد نسمة بسبب طريقتها في كشف الحقيقة، فتجد نفسها وحيدة دون دعم، بينما تواجه عايشة تبعات أفعالها بعد انكشاف أمرها.

مسلسل عايشة الدور

قائمة أبطال مسلسل عايشة الدور

يشارك في بطولة مسلسل عايشة الدور، دنيا سمير غانم، رحاب الجمل، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، نور محمود، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، سما إبراهيم، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي. ​​



مسلسل عايشة الدور

مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور

يعرض مسلسل عايشة الدور على على قناة ON، العرض الأول في الساعة 6:05 مساءً أما الإعادة الأولى في الساعة 2:45 صباحًا والإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

أما مواعيد العرض على قناة ON دراما، العرض الأول في الساعة 7:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 3:00 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 9:00 صباحًا، والإعادة الثالثة في الساعة 3:00 عصرًا

كما يمكن متابعة المسلسل عبر منصتي Watch It و Shahid، حيث يتاح للمشاهدة في أي وقت عبر الإنترنت.

قصة مسلسل عايشة الدور

تدور قصة المسلسل حول امرأة مطلقة تقوم بدورها دنيا سمير غانم، تتحمل مسؤولية تربية طفلها وابنتها المراهقة بمفردها، وسط تحديات الحياة اليومية، تجد نفسها أمام فرصة غير متوقعة عندما تضطر لحضور الجامعة بدلًا من ابنة شقيقتها، التي تعرضت لحادث يمنعها من استكمال دراستها حيث تعيش البطلة بين حياتها الواقعية كأم مسؤولة وحياتها الجديدة كطالبة جامعية، مما يخلق الكثير من المواقف الكوميدية والدرامية.

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