مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور الحلقة 12 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الدراما المصرية ومحبو الفنانة دنيا سمير غانم عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل "عايشة الدور"، بعد تصاعد الأحداث المشوقة في الحلقات السابقة. ومن المنتظر عرض الحلقة 12 اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، حصريًا على قنوات "ON"، حيث يحظى المسلسل بمتابعة واسعة نظرًا لما يقدمه من مواقف كوميدية وأحداث اجتماعية مميزة، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصبل .

مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور على قناة ON وON Drama

يعرض مسلسل عايشة الدور على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 2:45 صباحًا والواحدة والنصف ظهرًا. كما يمكن متابعة المسلسل على قناة ON Drama في تمام الساعة 7:30 مساءً، مع الإعادة في الساعة 3:00 صباحًا، 9:00 صباحًا، و1:30 ظهرًا.

مشاهدة مسلسل عايشة الدور أونلاين

يمكن أيضًا لمحبي المسلسل متابعة الحلقات عبر منصتي Watch It وShahid، حيث تتوفر جميع الحلقات بجودة عالية.

ملخص أحداث الحلقة 11 من مسلسل عايشة الدور

شهدت الحلقة الحادية عشرة من المسلسل العديد من المواقف الطريفة، حيث ذهبت "عايشة" التي تجسد شخصيتها الفنانة دنيا سمير غانم مع زملائها في رحلة جامعية إلى أسوان. وخلال هذه الرحلة، يحاول الدكتور حازم، الذي يجسد دوره الفنان نور محمود، مصالحتها بعدما أهانها في الحلقة السابقة.

في الوقت نفسه، يقرر طليق عايشة السفر إلى أسوان مع أولاده، رغم أنها سبق وأخبرته بأنها بحاجة لقضاء بعض الوقت بمفردها. وتستمر الإثارة مع استمرار الرقم المجهول في الاتصال بعايشة، طالبًا منها الذهاب للسوق القديم لتسلم أمانة وإحضارها معها إلى القاهرة. أثناء وجودها في السوق، يقبض عليها الدكتور حازم، لكنها تنجح في الهرب بعد أن تتخفى في زي بدوي تقليدي.

وتنتهي الحلقة بمشهد يحاول فيه الدكتور حازم الاعتراف بمشاعره تجاه عايشة، ولكن الأمور تتعقد مع وصول طليقها وخطيبته وأولادها إلى الفندق الذي تقيم فيه.

قصة مسلسل عايشة الدور وأبطاله

تدور أحداث مسلسل "عايشة الدور" في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية فتاة تتنكر في شخصية طالبة جامعية لتقترب من الطلاب وتشاركهم حياتهم اليومية، في قالب من الأحداث الطريفة والمثيرة.

المسلسل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويتكون من 15 حلقة فقط. وتظهر دنيا سمير غانم خلال العمل في شخصيات مختلفة، حيث تعتمد أحداث المسلسل على حلقات متصلة منفصلة.

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، ماجد القلعي، ومحمد ثروت، مما يضيف للعمل تنوعًا كبيرًا في الشخصيات والأداء.

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