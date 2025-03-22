مسلسل عايشة الدور الحلقة السابعة.. سيجارة إلكترونية تُشعل الأزمة وبائع الزهور يخدع صديقة عايشة

عرضت الحلقة السابعة من مسلسل عايشة الدور، بطولة دنيا سمير غانم، العمل المكون من 15 حلقة في إطار تشويقي اجتماعي، ويضم العمل أغاني واستعراضات ويناقش الفروق بين الأجيال.



يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة السابعة من مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.



مسلسل عايشة الدور

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل عايشة الدور

تفاجأت عايشة (دنيا سمير غانم) بطلب زميلتها في الجامعة بالبيات عندها في المنزل، مما وضعها في موقف محرج، لتتمكن من استضافتها دون إثارة الشكوك أرسلت أطفالها للمبيت عند جدهم، ثم عادت للمنزل متنكرة في هيئة الطالبة الجامعية "فطيمة"، خلال هذه الليلة، تأكدت زميلتها أن حبيبها القديم ليس على علاقة بعايشة، مما منحها شعورًا بالراحة.

مسلسل عايشة الدور

واجهت عايشة صدمة كبيرة عندما اكتشفت أن ابنتها الصغيرة، التي لا تزال في المدرسة، تحمل سيجارة إلكترونية، مما دفعها لتوبيخها بشدة لكن صديقتها تدخلت لتهدئة الموقف، وبعد الحديث مع الطفلة، تبين أن السيجارة الإلكترونية كانت مجرد هدية من زميل لها يكنّ لها الإعجاب، ولم تكن تنوي استخدامها للتدخين.

ذهب استاذ الجامعة الأكثر إعجاب ب"عايشة" وهي أيضًا إلى محل الهدايا الخاص بها ليشتري هدية لابنه، فاقترحت عليه أن يختار كرة قدم، وهو ما نال إعجابه لكن المفاجأة الكبرى كانت عندما تلقت عايشة بوكيه ورد دون معرفة المرسل، مما أثار فضولها وكان اجابتها بأنه استاذها الجامعي.

مسلسل عايشة الدور

اكتشفت عايشة أن بائع الورد، الذي يقع محله بجوار متجرها، يتحدث مع صديقتها عبر الإنترنت دون أن يكشف هويته، حيث لم يظهر على الكاميرا مطلقًا، مما أثار صدمة عايشة.

قائمة أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في مسلسل عايشة الدور، دنيا سمير غانم، رحاب الجمل، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، نور محمود، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، سما إبراهيم، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي. ​​



مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور

يعرض مسلسل عايشة الدور على على قناة ON، العرض الأول في الساعة 6:05 مساءً أما الإعادة الأولى في الساعة 2:45 صباحًا والإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

أما مواعيد العرض على قناة ON دراما، العرض الأول في الساعة 7:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 3:00 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 9:00 صباحًا، والإعادة الثالثة في الساعة 3:00 عصرًا

كما يمكن متابعة المسلسل عبر منصتي Watch It و Shahid، حيث يتاح للمشاهدة في أي وقت عبر الإنترنت.

قصة مسلسل عايشة الدور

تدور القصة حول امرأة مطلقة تقوم بدورها دنيا سمير غانم، تتحمل مسؤولية تربية طفلها وابنتها المراهقة بمفردها. وسط تحديات الحياة اليومية، تجد نفسها أمام فرصة غير متوقعة عندما تضطر لحضور الجامعة بدلًا من ابنة شقيقتها، التي تعرضت لحادث يمنعها من استكمال دراستها. تعيش البطلة بين حياتها الواقعية كأم مسؤولة وحياتها الجديدة كطالبة جامعية، مما يخلق الكثير من المواقف الكوميدية والدرامية.

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