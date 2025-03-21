تفاصيل مسلسل عايشة الدور الحلقة 6.. الرقم المجهول يبتز عايشة

عرضت منذ قليل عرض الحلقة السادسة من مسلسل عايشة الدور الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025، حيث شهدت الحلقة مواصلة الرقم المجهول يبتز عايشة من خلال أول طلب له، وهو أن تقوم بسحب مبلغ مالي قدره ألفين جنيها، وتقوم بتسليمهم لإحدى السيدات التي تجدها منتظرة في خارج الجامعة.



ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة 6 من مسلسل عايشة الدور الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025.

ملخص الحلقة 6 من مسلسل عايشة الدور

وشهدت الحلقة 6 من مسلسل عايشة الدور، يتصل الرقم المجهول على عايشة ويحاول تهديديها بفضح أمرها في الجامعة وأنها تنتحل شخصية فاطيما الساعاتي ابن شقيقتها، وبدأ يبتز عايشة من خلال أول طلب له، وهو أن تقوم بسحب مبلغ مالي قدره ألفين جنيها، وتقوم بتسليمهم لإحدى السيدات التي تجدها منتظرة في الخارج وتقول لها كلمة السر، وفي حال رفضها سوف يقوم بفضح أمرها وهو ما قامت عايشة بتنفيذه في الحال.

وقامت عايشة بمساعدة مروان الذي يعاني من الاكتئاب، فبعد أن علمت قصته بشعوره بالذنب بسبب وفاة صديقه أثناء حادث السيارة التي كان يقودها وقتها، قامت بكتابة جواب له في محاوله منها للتخفيف عنه حتى لا يشعر بالذنب تجاه صديقه، وحتى بستطيع استعادة الروح لحياته مرة أخرى، لترى رد فعل غاضب منه أثناء قراءة الجواب.

وكما حول مروان الذي قام بالاتصال بعايشة ليخبرها أنه يريد مقابلتها، وعندما يأتي لها في عيد ميلاد نسمة يسألها إذا كانت هي من وضعت له الجواب في الحقيبة لتنكر ذلك، ثم تتحدث معه حول ما يشعر به، ليخبرها أنه يشعر بالكثير من الحزن، ثم تطلب منه أن يقوم بذكر صديقه بالخير أمام أصدقاءه، وطلبت منه أن يذهب لأهل صديقه للتحدث معهم وطلب مسامحتهم لتنجح في ذلك.







موعد عرض مسلسل عايشة الدور

ويعرض مسلسل عايشة حصريا على قناة ON الساعة 6:00 مساء والإعادة الأولى الساعة 1:30 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1:30 مساء، وكما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7:00 مساء والإعادة الأولى الساعة 3:00 صباحا والإعادة الثانية 9:00 صباحا.

قائمة أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في مسلسل عايشة الدور، دنيا سمير غانم، رحاب الجمل، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، نور محمود، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، سما إبراهيم، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي. ​​

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