موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية وملخص الحلقة الأولى

يعرض مسلسل لام شمسية في النصف الثاني من رمضان 2025، ويبحث المشاهدين عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة، حيث يعد مسلسل لام شمسية من أبرز المسلسلات التي يتابعها الجمهور.

ويستعرض لكم موقع الموجز تفاصيل موعد عرض مسلسل لام شمسية الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025.

موعد عرض مسلسل لام شمسية

ويعرض مسلسل لام شمسية في النصف الثاني من رمضان على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، وكما يعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 12:45 مساء، وكما يعرض على قناة زي الوان الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 3 مساء، وكما يعرض على قناة الرشيد الساعة 7:20 مساء، بالإضافة لعرضه على منصة Watch it الرقمية بعد عرضه على التليفون.



قنوات عرض ملسلسل لام شمسية



ويعرض مسلسل لام شمسية خلال شهر رمضان 2025 على عدة قنوات، حيث يعرض قناة DMC، قناة DMC دراما، قناة زي الوان، قناة الرشيد، بالإضافة لعرضه على منصة Watch it الرقمية.

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية، التحضيرات لاحتفال بيوم عيد ميلاد يوسف التاسع، وتنظم زوجة أبيه نيللي التي تؤدي دورها أمينة خليل حفلة مميزة له، لكن تنقلب الأجواء ويحدث صدمة في تصرف وسام التي يؤدي دوره محمد شاهين صديق طارق التي يؤدي دوره أحمد السعدني، تجاه الطفل يوسف، وتتهم نيللي وسام بالتحرش بيوسف.







قائمة أبطال ملسلسل لام شمسية

وملسلسل لام شمسية من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، ومحمد شاهين، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، ويارا جبران ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.​​

قصة ملسلسل لام شمسية

وتدور أحداث مسلسل لام شمسية، عندما تكتشف مُعلمة أن عددًا من الأطفال يتعرضون للتحرش والتنمر في المدرسة، وتحاول بذل قصارى جهدها لمساندتهم ودعمهم وإيجاد حلول للدفاع عنهم، بينما تظهر العديد من المشكلات التي تهدد استقرار عائلتها، وتبعث التوتر والقلق في حياتها.

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