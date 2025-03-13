أحداث مسلسل العتاولة 2 الحلقة 13..عزمي نقل كل أملاكه لداليا إبنة حنة

شهدت الحلقة 13 من مسلسل العتاولة 2، واكتشفت حنة وأبناء عزمي، أنه نقل كل أملاكه لداليا إبنة حنة على أن تكون حنة هي الوصية عليها، ليهدد أبناء عزمي حنة بالتخلص منها في حال لم تترك المنزل وتذهب هي وابنتها.



ويرصد لكم موقع الموحز ملخص الحلقة 13 من مسلسل العتاولة 2 الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني 2025.

ملخص الحلقة 13 من مسلسل العتاولة 2

شهدت الحلقة 13 من مسلسل العتاولة 2، وقاة عزمي بعد صدمته من محاولة قتل أبناءه له، واكتشفت حنة وأبناء عزمي، أنه نقل كل أملاكه لداليا إبنة حنة على أن تكون حنة هي الوصية عليها، ليهدد أبناء عزمي حنة بالتخلص منها في حال لم تترك المنزل وتذهب هي وابنتها.



وذهاب خضر لشوق، ليخبرها بما حدث لجيجي وعدم قدرتها على الإنجاب، لتمثل أمامه أنها حزينة من أجلها، أما جيجي ذهبت للحاجة شديدة التي أخبرتها بأنها تشك في قكة وبدأت تحرضها ضد خضر.

وبعد ذلك تركت البيت وذهبت لأختها وطلبت منها أن تخرج زوجها من البيت لأنها ستظل هنا ولكنها رفضت، وقطة ذهبت لتخبر نصار وخضر بالحقيقة، لكنهما لم يصدقاها، ثم ذهب خضر ليعيد جيجي للمنزل، وحاول عيسى التقرب من فتنة، التي طلبت منه الزواج بها.



وكما ذهبت الحاجة شديدة هي ويوسف لمنزل العتاولة لكى تطلب زواج يوسف من شادية، وكما تقرر الحاجة شديدة التخلص من عاطف حتى لا يوجد ما يقف أمام زواج يوسف من شادية، لترسل سيارة لكي تدعسه أثناء عبوره الطريق.



وتزورهم عدولة فجأة، وتهدد خضر بفيديو صورته له عندما كانت تتفق معه على عملية سرقة، لتتطلب من نصار أن يتزوج بها، وفي المقابل تحذف الفيديو.



وكما نصح عيسى خضر ونصار، بالذهاب لمنزل عدولة وسرقة الهاتف من منزلها والتخلص من الفيديو، ليذهبوا لمنزل عدولة، ليتفاجئوا أنها كانت على علم بمجيئهم وتنتظرهم.



موعد عرض مسلسل العتاولة 2

ويعرض مسلسل العتاولة 2 خلال شهر رمضان حصريا على شاشة قناة MBC مصر، في تمام الساعة الـ 7:00 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 2:00 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 2:00 مساء، كما يعرض أيضا على منصة شاهد الرقمية بعد عرضها على التليفزيون.

قائمة أبطال مسلسل العتاولة 2

ومسلسل العتاولة 2، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي، مريم الجندي، صلاح عبدالله، مصطفى أبو سريع، ومن إ خراج المخرج أحمد خالد موسى، ومن تأليف مصطفى جمال وجاء ذلك بعدما تم استبدال المؤلف هشام هلال الذي كتب سيناريو الجزء الأول.

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